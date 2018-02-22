Тренд дня, допрос Порошенко: "я тут мимо проходил"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Накануне в Оболонском районном суде Киева состоялось очередное заседание по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, в ходе которого допросили нынешнего главу государства Петра Порошенко. Минувшее заседание, как уже писало РИА Новости Украина, не обошлось без скандалов. Перед заседанием суда в СМИ появилась информация, что полицейские в грубой форме заставляли всех женщин, пытавшихся попасть в помещение суда, расстегивать верхнюю одежду для досмотра. Якобы такие меры обусловлены тем, что в суд планировали проникнуть активистка Femen. Позже выяснилось, что Порошенко в суд не приедет и будет давать показания по видеосвязи.

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За время допроса Порошенко рассказал о своей поездке в Крым в конце февраля 2014 года, где, по его словам, ему угрожали. Через полтора часа заседания председательствующий судья Оболонского суда Владислав Девятко прекратил допрос Порошенко из-за вопроса адвоката Януковича Виталия Сердюка по поводу поездки президента на Мальдивы. Сердюк спросил Порошенко, почему в то время, когда он находился в зимнем отпуске, не было принято решений о его самоустранении. Так, правозащитник провел параллель с ситуацией, сложившейся с Януковичем в 2014 году.

"Петр Алексеевич, прошу прощения. Защитники умышленно задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить ваш допрос и поблагодарить вас за то, что вы отнеслись ответственно. Спасибо за вашу явку в суд", — сказал судья.

Политэксперт Елена Дьяченко в связи с решением президента давать показания по видеосвязи задала ряд вопросов, чего боится нынешняя власть.

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"Никак не могу понять: а чего боится текущая власть, отказываясь ратифицировать римский статут Гаагского трибунала? Ведь его юрисдикция — только военные преступления, и если их не совершать, то и бояться нечего. Чего боится власть, принимая закон, запрещающий расследовать убийства правоохранителей на Майдане? Ведь если не выйти на самих себя — то и бояться нечего. Да. И если суд по госизмене Януковича, то чего бояться приходить давать свидетельские показания тогда? Или что?" — отреагировала Дьяченко на своей странице в Facebook.

Пост Елены Дьяченко в Facebook

Политэксперт Николай Спиридонов считает, что Порошенко на суде выступил грамотно, мастерски уклоняясь от неудобных вопросов.

"Отвечал в стиле "я не я и лошадь не моя", апеллируя то к Конституционному суду, то к коллективной ответственности Верховной Рады. Никаких юридических "косяков" не оставил, видимо сказался опыт работы дипломатом", — отметил Спиридонов.

Пост Николая Спиридонова в Facebook

Киевский журналист Вячеслав Чечило выразил мнение, что на сегодняшний день все, что бы ни делал президент, вызывает гнев, сарказм и злые шутки в соцсетях.

"Иногда уже и незаслуженно — мы просто <…>. Нечто подобное было в 2013 по отношению к Януковичу. В общем, даже не знаю, как Петр Алексеевич с таким отношением к нему на второй срок баллотироваться будет", — прокомментировал журналист.

Пост Вячеслава Чечило в Facebook

Юрист Андрей Портнов заявил, что допрос Порошенко в очередной раз продемонстрировал подконтрольность судебной системы президентом.

"Петр Алексеевич, пару дней назад я предупреждал, что когда Вы придумываете какой-то пафосный ход, сразу предвосхищайте, что будете делать во втором и третьем действии. Ваше сегодняшнее выступление в суде во втором и третьем шаге показало, что Вы полностью контролируете судебную систему, заранее согласовывая с судом свои показания и сценарий поведения судей. Но это пост не о суде, а о том, что не надо быть такой одноходовой амёбой", — уточнил Портнов.

Пост Андрея Портнова в Facebook

Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что президент уже боится собственного народа и собственного суда, а также предательства личной охраны и потери комфорта.

"Трусам необходима власть и жестокость. С ними легче бояться. Бояться народа, собственного суда, предательства личной охраны, потери комфорта. Испуганный трус становится безжалостным. И одновременно бессильным. Потому что ничто так не "подбадривает" свиту, как королевская дрожь в коленках. Впереди маячит одиночество, предательство и совсем другой суд", — подытожила Лукаш.

Пост Елены Лукаш в Facebook

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев сыронизировал, что Порошенко после прекращения допроса судьей Девятко обязан "подписать указ о назначении этого судьи пожизненно". Также одесский журналист прокомментировал досмотр журналисток перед судом.

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"Полбеды в том, что в суде, где должен был выступать Порошенко, журналисток заставляли раздеваться. Беда в том, что они соглашались. Хотя это, конечно, не наша беда", — резюмировал журналист.