Гройсман о "фокусниках", обещающих дешевый газ и зарплату 5000 евро

"Эти люди даже не популисты, они — фокусники, которые придумывают новые и новые трюки, чтобы заморочить головы украинцам", — заявил глава правительства, выступая перед послами иностранных государств.

Видео выступления выложено на странице Гройсмана в Facebook.

Речь премьера прокомментировал пользователь Михаил Блинов: "Менять Систему хотите, а на потоках сидите и собираетесь это продолжать запугиванием людей войной, бедностью и т.д. Бедными легко управлять".

"Легко обещать, когда ответственности нет", — отметил Husarenko Oleg.

"А вы, уважаемый, выполнили свои обещания — год назад, о справедливом перерасчете пенсий военным?" — спросил Валерий Степюк.