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    Гройсман о "фокусниках", обещающих дешевый газ и зарплату 5000 евро

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    (обновлено: )54003
    Премьер-министр Владимир Гройсман назвал политиков, обещающих снизить цену на газ в Украине в несколько раз и минимальные зарплаты в 5000 евро, "фокусниками". В комментариях главу правительства раскритиковали.
    Владимир Гройсман/Facebook

    "Эти люди даже не популисты, они — фокусники, которые придумывают новые и новые трюки, чтобы заморочить головы украинцам", — заявил глава правительства, выступая перед послами иностранных государств.

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    Видео выступления выложено на странице Гройсмана в Facebook. 

    Речь премьера прокомментировал пользователь Михаил Блинов: "Менять Систему хотите, а на потоках сидите и собираетесь это продолжать запугиванием людей войной, бедностью и т.д. Бедными легко управлять".

    "Легко обещать, когда ответственности нет", — отметил Husarenko Oleg.

    "А вы, уважаемый, выполнили свои обещания — год назад, о справедливом перерасчете пенсий военным?" — спросил Валерий Степюк.

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