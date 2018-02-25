На вынужденной диете. Украинцев превращают в вегетарианцев

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Мясо дорожает каждый час

Мясо и сало является основными белковыми продуктами украинцев, поэтому их подорожание негативно отражается на ежедневном рационе населения.

Индекс мясной корзины в 2017 году вырос на 40%, сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

В корзину вошли все виды мяса и колбасных изделий, подлежащие государственному мониторингу, а именно свинина, говядина, сало, куриная тушка и филе, вареная колбаса 1 сорта.

"За год индекс мясной корзины вырос на 40%. Все виды мяса подорожали за год от 29% до 80%, а именно: сало — на 80%, свинина — на 55%, колбаса вареная — 34%, курица в тушке — на 31%, филе курицы — 30%, говядина — на 29%. По сравнению с прошлым годом, свинина прибавила в цене 39 гривен/кг, сало — 32 гривен/кг, говядина — 26 гривен/кг, колбаса вареная и филе курицы — по 21 гривен/кг, а курица в тушке — 13 гривен/кг", — сказано в сообщении.

По словам Дорошенко, на конец января килограмм говядины с костью можно было купить в среднем за 117 гривен, свинины — за 110 гривен, филе курицы — за 92 гривен, вареной колбасы — за 83 гривен, сала — за 72 гривен, а тушку курицы — за 55 гривен.

"Если в целом оценить стоимость мясной корзины, то на конец января 2018 она стоила 529 гривен, тогда как год назад его стоимость составляла 377 гривен", — сообщил Дорошенко, отметив, что мясная корзина подорожала на 157 грн.

Из-за стремительного роста цен на мясо подорожало и главное национальное блюдо украинцев — борщ.

«Индекс украинского борща за год вырос почти на 50%. За год стоимость борща выросла практически на 50% и приближается к 100 грн. за кастрюлю… Свинина прибавила в цене 23,5 грн или 55%», - отметил эксперт.

Основной причиной подорожания мяса являются несколько факторов. Среди них: рост расходов на содержание животных, отмена государственного регулирования социально значимых видов продукции, повышение минимальной зарплаты, отмена налоговых льгот для сельского хозяйства.

Получив в 2017 году «повышенную» зарплату и «осовремененную» пенсию, бедные слои населения ринулись в магазины и на базары, где стали покупать больше мяса, молока и сыра. В итоге, цены на мясо мясо выросли почти сразу, таким образом, «съев» все повышение пенсий и зарплат в 2017 году. В итоге, пенсионеры и бюджетники сейчас не могут себе позволить даже самое дешевое мясо.

Украинцы стали меньше есть

Малообеспеченные люди (а таких у нас более 60%) сейчас массово возвращаются к рациону 90-х: говядину и свинину в лучшем случае заменяют дешевой курятиной (половина всего мясного потребления украинцев), переходят на макароны, картофель и хлеб. Сокращается и само потребление продуктов питания. То есть, все больше украинцев недоедают.

По данным ритейл-аудита компании Nielsen, жители Украины меньше всего в Европе расходуют средств на продукты питания. В частности, средние ежемесячные расходы в украинской столице на продукты питания и товары повседневного спроса семьи составили 3 тыс. 140 гривен, или примерно 92 евро. Для сравнения в Минске тратят 192 евро, в Варшаве — 178 евро, в Вильнюсе — 231 евро, в Москве — 269 евро.

«Это было бы очень хорошим фактом, если бы с показателем дохода, размером средней и минимальной зарплаты у нас было бы все замечательно. Но увы, здесь у нас пока значительные проблемы, которые в обязательном порядке необходимо эффективно решать. Падение курса валюты и инфляция в 2015 году в 43,3% безусловно повлияли на рост цен, но заявленные ежемесячные расходы потребителей увеличились только на 22%", — заявляют авторы отчета.

Таким образом, по данным исследователей, украинцы меньше всех тратят на продукты не из-за их дешевизны, а ввиду слишком скудного рациона питания.

Подтверждаются это и данными Госстата, которые свидетельствуют о том, что украинцы в среднем, стали меньше потреблять продуктов питания в натуральном эквиваленте.

По официальным данным, за последние три года сократилось потребление всех продуктов без исключения. Среднестатистический украинец стал есть продуктов на 4,3 кг в месяц или на 50 кг в год. 43% опрошенных граждан заявили, что заработанных средств хватает исключительно на еду, а 5% опрошенных сообщили, что не в состоянии обеспечить себе и своим детям нормального питания.

Однако у представителей властей другое мнение. Они считают, что украинцы тратят 50% доходов на еду потому, что слишком много едят.

«У наших людей есть такая историческая традиция: голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах… Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми», — сказал министр соцполитики Андрей Рева.

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Дотации — олигархам, цены — народу

Евросоюз, куда Украина так стремится, регулирует цены на продукты питания с помощью огромных дотаций сельскому хозяйству. Владельцы коровьих, свиноводческих, птичьих ферм получают щедрые вливания от государства, а также кредиты взамен на стабильные цены на продукцию животноводства. Самые бедные слои населения, которые не могут себе позволить определенное количество мяса и молока, получают социальные карточки и другие виды продуктовой помощи. Все это приводит к тому, что мясо в Европе не дорожает и даже дешевеет. Цены на мясо в польских магазинах уже почти такие, что в украинских, тогда как доходы поляков в 5-6 раз выше.

Долгое время украинским животноводам помогали выживать налоговые льготы по НДС, однако в 2017 году правительство их окончательно отменило, предложив взамен госдотации. Однако оказалось, что большая часть государственной помощи (более 2 млрд. грн) в 2017 году была направлена не фермерам, а «птичьим» олигархам Юрия Косюку и Олегу Бахматюку. Первый, к слову является бывшим замглавы администрации президента Порошенко и бизнес-партнером его невестки. Косюк также известен в Европе, как владелец одной из самых дорогих яхт.

В этом году премьер Гройсман пообещал направить на дотации животноводству не менее 4 млрд грн из 6,3 млрд грн заявленных. Однако можно не сомневаться, что и в 2018 году львиная часть окажется в руках куриных агробаронов Косюка и Бахматюка. В частности, они смогут получить до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик. Также правительство хочет компенсировать 25% капитальных затрат на птицефабрики. Кроме того, они получат помощь в виде компенсации 25% тела привлеченных в банках кредитов.

То есть, вместо строительства необходимых для страны коровьих ферм и свиноферм, государство и далее будет финансировать строительство птицефабрик, облегчая издержки «куриных» королей, близких к президенту.

Мясо будут импортировать

В условиях, когда поголовье крупного рогатого скота и свиней падает, президентские «куриные короли» стремительно наращивают свой бизнес. По данным Антимонопольного комитета, «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка (ТМ «Наша ряба») уже занимает 55% украинского рынка птицы. Направленные из госбюджета дотации не привели к удешевлению курятины, скорее наоборот. Цены на птицу в прошлом году подскочили на 30%. «Птичникам» выгодней продавать курицу и яйца за рубеж, поэтому проблемы платежеспособности украинского рынка их мало интересуют.

"Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,5%, свиней — на 8,2%. Хотя программа помощи вроде была направлена прежде всего на развитие и поддержку животноводства. Да еще и якобы имела целью предотвратить слишком резкое повышение цен на продовольствие», - отметил глава Аграрной партии Виталий Скоцык.

«Премьер-министр Владимир Гройсман говорил в октябре 2017 о мерах правительства по преодолению продуктовой инфляции. Осенью снижалась мировая цена на свинину, что привело к временному снижению ее стоимости и в Украине. Но курс доллара быстро откорректировал этот тренд. Увеличение дотаций агросектора будет влиять на умеренный рост цен на продукты, но до самих аграриев дойдет не более половины денег, предусмотренных в государственном бюджете. Другая исчезнет по дороге. Поэтому аграрные дотации более эффективно пустить на компенсацию снижения ставки НДС на продукты с 20% до 13%. Все равно сэкономленные деньги украинцы потратят на те же продукты, поскольку по потреблению всех основных продуктов наши граждане значительно отстают от европейцев», — отметил Алексей Дорошенко.

Для того, чтобы помочь бюджетными деньгами своим «куриным» олигархам, власти фактически, уничтожили действующий механизм налоговых льгот. В результате селянам, вместо того, чтобы заниматься выращиванием скота, приходится оббивать пороги чиновников, выпрашивая подачки, а также бегать от налоговиков, которые внезапно заинтересовались владельцами коров и свиней, штрафуя их за любую ошибку в документах.

Итогом этой политики будет массовое сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней, дальнейший рост цен на мясо. Когда цены станут выше европейских, к нам хлынет мясо из Европы, где уже давно перепроизводство этой продукции.