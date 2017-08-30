Харчи не по карману. Спасут ли украинцев продуктовые карточки?

Сергей Чигирь. РИА Новости Украина

Благодаря "эффективным" действиям правительства почти половина украинских семей не в состоянии самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги и вынуждена выпрашивать субсидию. Теперь схожая ситуация происходит в сфере питания. Не исключено, что вскоре будем получать не только субсидии, но и продуктовые талоны, как в начале 90-х.

Вновь продукты по талонам?

Социальные виды продуктов в этом году подорожали на 30%, и до конца года, по прогнозам экспертов, вырастут в цене еще на 10%. При этом, прожиточный минимум вырос всего но 15%, пенсии — на 8%. Крайне низкой остается и зарплата. 66% трудоспособных граждан получают зарплату ниже средней по стране — семи тысяч гривен. Не удивительно, что большая часть населения уже не может позволить себе даже самые дешевые виды продуктов питания, поэтому нуждается в срочной помощи со стороны государства.

"Мы уже имеем ситуацию, когда расходы на питание составляет 50-55% бюджета семей, а некоторые категории граждан тратят на продукты до 80% своих доходов. То есть, в той ситуации получение бытовых субсидий спасает некоторую категорию людей от голода. 90% еды мы производим внутри страны, и она у нас в избытке. У нас нет дефицита продуктов, поэтому закупать продукты за границей не придется", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина Олег Пендзин, исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб".

По его словам, выдача бесплатной еды наиболее уязвимым категориям населения является общемировой практикой. Так, в США подобную помощь получают более 40 млн. населения. Она предоставляется автоматически тем, кто имеет минимальные доходы — до 1300 долларов в месяц. В общей сложности, на продуктовую помощь своим гражданам США выделят более 100 млрд. долларов в год.

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"Продуктовые субсидии пойдут малому и среднему бизнесу, и помогут бедным слоям населения. Однако эта схема едва будет осуществлена, поскольку исключает из нее тех людей из власти, которые на этом зарабатывают", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Золотые" яйца и сало

По его словам, больше всего подорожали в этом году хлеб, мясо, овощи и фрукты. Среди факторов, которые повлияли на рост цен, он отметил повышение минимальной зарплаты, отмену государственного ценового регулирования и чрезмерную открытость внешних рынков. Осенью на цены будут влиять такие факторы, как "осовременивание пенсий", девальвация гривны и рост экспорта продуктов питания. Так, производители курятины отправляют за рубеж более половины своей продукции, повышая цены на внутреннем рынке.

По данным Дорошенко, украинская курятина наиболее быстро росла в цене и сейчас стоит дороже, чем в Польше и Эстонии (41 грн за кг в Польше против 63 грн за кг в Украине).

"Стоимость нашей продукции уже выравнивалась с себестоимостью продуктов в Европе, поэтому в следующем году продукты будет выгодней импортировать из соседних стран, что позволит сдерживать цены на некоторые товары", — считает Дорошенко.

Как отметила эксперт продовольственных рынков Любовь Панкратова, из-за сокращения поголовья скота и свиней, а также недобора ими товарного веса цены на продукты животноводства стремительно растут. В частности, свинина подорожала в 1,8 раза, молоко — на 40%, масло — на 35%, сыр — 32%. В условиях, когда выгодней продавать продукцию животноводства за рубеж, а не внутри страны, цены на молочные и мясные продукты будут дорожать, пока не стабилизируются до уровня среднеевропейских.

При этом, как отметил Дорошенко, политика дотаций животноводов не привела к стабилизации цен.

"Более 40% дотаций получил Мироновский хлебопродукт, крупнейший производитель курятины под торговой маркой "Наша ряба". Однако цены только подскочили вверх. Более эффективным способом поддержки является снижение НДС или адресные субсидии нуждающимся людям", — отметил Дорошенко.

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Голодать или воровать

По данным эксперта, ценовой всплеск на товары привел к серьезным изменениям в потребительским предпочтениях населения. С полок магазинов массово исчезают товары премиум-сегмента, а а также новинки, поскольку они не имеют спроса, покупатели при выбора продуктов руководствуются исключительно фактором цены. Строят новые продуктовые супермаркеты только дешевые розничные сети, тогда как остальные сокращают количество торговых точек. Как отметил Дорошенко, все это свидетельствует о росте бедности населения, поскольку люди не могут себе позволить нормальную еду. Кроме того, стремительно растут кражи продуктов в супермаркетах. Так, в столичных торговых точках они увеличились на треть.

"Ранее до 70% краж делали сотрудники магазинов, однако затем супермаркеты смогли частично сократить кражи среди своего персонала, и теперь продукты воруют, в основном, посетители магазинов", — отметил Дорошенко.