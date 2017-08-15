Дорошенко: ближе всего к "евроинтеграции" в Украине - цены на продукты

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Уже несколько дней соцсети обсуждают заявление министра социальной политики Андрея Ревы о том, что украинцы едят больше, чем немцы. Собственно, из-за культуры потребления продуктов или ее отсутствие, по мнению Ревы, в Украине зафиксированы следующие показатели: на продукты питания тратится не менее 50% семейного бюджета. Для сравнения, в Румынии — 27,5%, в Литве — 25,4%, Болгарии — 19,7%, Эстонии — 19%. А жители Германии, которая имеет четвертую в мире экономику по ВВП и пятую по паритету покупательной способности, тратят на продукты не более 11,7% семейного бюджета.

Насколько сопоставимы цены на продукты в Украине и в ЕС, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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"Мы уже с начала года мониторим цены на продукты для того, чтобы показать тенденцию, и она — очень простая: поскольку мы с вами движемся в направлении ЕС, то, соответственно, и цены идут в направлении цен европейских. А вот зарплата у нас отстает очень сильно. И могу сказать, что это — основной тренд, почему сейчас у нас дорожают продукты питания. Потому что если еще два-три года назад из агросектора мы больше всего экспортировали зерно и масло, а остального было очень мало, то на сегодняшний день нет ничего того, что бы мы не продавали за рубеж. Таким образом, все, что мы выращиваем и производим, мы можем продать на внешнем рынке, а значит и внутренние цены подтягиваются под уровень европейских", — пояснил Дорошенко.