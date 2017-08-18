Украина, наши дни: нищий на нищем сидит и нищим погоняет

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Лето не стало помехой для новых инициатив правительства по наполнению бюджета и сокращению бюджетных расходов. По странному стечению обстоятельств, все инициативы "реформаторов" касаются, в основном, бедных слоев населения и среднего класса. Мы не наблюдаем желания власти ликвидировать налоговые ямы и схемы по перетоку денег в офшоры. Зато наблюдаем маниакальное желание правительства повысить цены на водку и сигареты, увеличить квартплату, сделать платным обучение в школах, медицинских, образовательных и других государственных учреждениях, сократить до минимума государственные расходы на медицину, пенсии, образование.

Безработных лишат субсидий, студентов — стипендий

Наиболее остро перед правительством стоит проблема выплаты субсидий. С легкой руки власти большинство украинцев уже не в состоянии оплатить "покращені" тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые за последние годы выросли в 5-6 раз. В настоящее время субсидии получают 6,6 млн семей, из-за массового обнищания народа эта цифра может вырасти до 9 млн домохозяйств. В целом, за последние несколько лет количество получателей субсидии выросло больше, чем в десять раз.

Расходы госбюджета на субсидии в этом году составят 61 миллиард гривен — больше, чем расходы на медицину. К концу года они вырастут еще больше. Не мудрено, что чиновники делают все возможное, чтобы сократить количество субсидиантов. В частности, лишают льгот тех, кто делал крупные расходы (более 50 тыс. грн), имеют задолженность по коммуналке за два месяца, или получил доходы, которые позволяют оплачивать коммуналку самостоятельно. В частности, права на субсидии лишилась значительная часть бюджетников, которым повысили оклад в связи с ростом минимальной заработной платы.

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По прогнозам экспертов, из-за роста "минималки" количество субсидиантов может сократиться на 1,5—2 млн семей. Однако и этого недостаточно. Теперь на очереди безработные, которых также хотят лишить прав на субсидии. Кабинет министров решил увеличить в два раза "виртуальные" доходы безработных — до 3 248 грн, посчитав, что меньше получать безработные просто не могут, иначе бы они не смогли физически существовать. Такое решение власти цинично объясняли желанием установить справедливость.

"Это не справедливо по отношению к тем людям, которые работают официально, честно платя государству налоги. По объему субсидия, скажем, в скромной учительницы, которая тяжелой, напряженной работой зарабатывает деньги и честно платит налоги, может быть меньше, чем у тех, кто не декларирует ни копейки, но при этом потребляет газ, свет и т. д.

"Решение о зачислении двух прожиточных минимумов людям трудоспособного возраста при оформлении субсидии призвано стимулировать население к труду и официальному трудоустройству. Таким образом государство борется с теневой экономикой и скрытой занятостью", — сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины на своей странице в Facebook.

"Таким "социально справедливым" решением, правительство фактически обрекло на голодную смерть всех безработных в возрасте 50+, это та категория населения, которая пенсию еще не получает, а работу уже найти не может. Для того, чтобы подобное решение имело хоть какие-то признаки "социальной справедливости", безработным гражданам можно начислять "виртуальный доход" в 3248 грн. только в том случае, если Государственная служба занятости дает письменное подтверждение, что такому безработному предлагалась должность с з/п в 3248 грн., но он письменно от нее отказался", — возмутился на своей странице в Facebook эксперт организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.

Интересно, что правительство увеличило "виртуальные доходы" безработным еще в мае, однако удосужилось сообщить об этом только сейчас — накануне осенних обращений граждан за субсидиями.

Правительство готовит к осени еще одно "покращення" — на сей раз в виде сокращения стипендий. Уже в 2018 году количество студентов, получающих стипендии, снизится до 25% от общего числа, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко. Поскольку сейчас стипендии получают 40-45% студентов, то не сложно посчитать, что в следующем году количество стипендиатов сократится почти вдвое.

По бедным — обновленными тарифами

Осень станет поистине жарким для большинства украинцев, поскольку ожидается очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые итак уже стали заоблачными для большинства граждан. НАК "Нафтогаз Украины" лоббирует повышение цен на газ для потребителей на 19% в связи с ростом спотовых котировок на европейской бирже. Пока правительство высказывается против подобного повышения, однако, не исключено, что к осени оно согласится на поднятие тарифов. В таком случае собственники небольшой двухкомнатной квартиры в зимний период будут платить не 1,6 тыс. грн в месяц, а все 2 тыс. грн (!).

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на днях утвердила изменения в расчетах стоимости электроэнергии для конечных потребителей в случае применения так называемых RAB-тарифов, в результате которых стоимость тарифа может быть повышена минимум на 10% для конечных потребителей электроэнергии. Как мы уже писали, подобная схема позволит энергетическим олигархам дополнительно заработать на населении 30 млрд. грн.

Инфляция — союзник власти

Последствиями подобных действий стала высокая инфляция, которая вот-вот превратится в гиперинфляцию 90-х. Таких высоких темпов страна не знала 15 лет (!). Так, в 2014 году индекс инфляции составил 25%, в 2015 — 43,3%, в 2016 году — 12,4%, в 2017 году прогнозируется инфляция на уровне 9,1%. При этом, официальные данные Госстата сильно занижены из-за манипулирования цифрами индекса потребительской корзины и устаревшими способами подсчета индекса. Реальная инфляция, по мнению ряда экспертов, как минимум, в два раза выше официальных показателей. Галопирующий рост цен съедает большую часть доходов бедных слоев населения, не оставляя им никаких сбережений. Если ранее украинцы около 10-15% доходов тратили на оздоровление, досуг и сбережения, то сейчас эта структура расходов снизилась почти до нуля. Зато резко увеличились расходы на ЖКХ. Если несколько лет назад украинцы тратили на ЖКХ около 10% доходов, то сейчас 34% (среднеевропейский показатель — 24%).

Меняется и структура потребления продуктов питания, о чем свидетельствуют даже данные Госстата. Украинцы стали меньше есть фруктов, овощей, сладостей, отдавая предпочтение картошке, хлебу и дешевому мясу, как это было в 90-х. В целом, на продукты питания украинцы тратят более 50% семейного бюджета. Для сравнения, в Румынии — 27,5%, в Литве — 25,4%, Болгарии — 19,7%, Эстонии — 19%. А жители Германии тратят на продукты не более 11,7% семейного бюджета.

Однако в правительстве считают, что это не украинцы настолько бедны, что все свои доходы тратят на еду, а просто слишком много едят. Мол, национальная традиция — хорошо поесть!

"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", – заявил недавно министр социальной политики Андрей Рева.

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Можно не сомневаться, что подобное заявление не было случайной оговоркой или дуростью чиновника. Наверху действительно считают, что хитрые украинцы скрывают свои реальные доходы, слишком много едят, слишком много отдыхают и слишком долго живут. Поэтому их нужно как следует подоить, пока они еще живы и здоровы. К слову, министра Реву совершенно не смутила его неприлично высокая июльская зарплата в размере 100 тысяч гривен, которая в десятки раз выше зарплаты среднестатистического украинца. Сколько из этой суммы он потратит на еду министр не сообщил.

Высокая инфляция играет на руку нынешней власти. Именно благодаря массовому подорожанию чиновники могут рапортовать о наполнении бюджета, при этом, расходы бюджета на социальные программы остаются прежними, несмотря на то, что гривна стремительно обесценивается. Искусственно занижая показатели инфляции, правительство делает минимальную индексацию пенсий и зарплат (на сумму в 100-300 грн), представляя это как собственное достижение.

Умышленно загнав большую часть населения в состояние бедности, власти на какое то время удалось снизить протестные настроения. Людям было не до протестов, нужно было выжить, как это было в 90-х годах. Однако долго продержатся на игле искусственной бедности не удастся. Предвыборная гречка больше не поможет.