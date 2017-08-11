О субсидиях, всеобщем благоденствии и жесточайшем кризисе

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ

Для того, чтобы корова меньше ела и давала больше молока,

надо ее меньше кормить и больше доить.

Кот Матроскин, м/ф "Каникулы в Простоквашино"

Последние заявления правительственных чиновников, в частности, министра социальной политики Андрея Ревы о том, что украинцы тратят на еду больше половины своих доходов вследствие национальных традиций хорошо поесть, не оставляют никаких сомнений: правительство рассматривает население как единственный оставшийся еще в стране ресурс для наполнения "закромов родины". Тот факт, что большинство украинцев уже оказались за чертой бедности в традиционном понимании и бедности энергетической, в расчет не берется. Для особо ретивых есть простое объяснение: хотели, как в Европе — получите европейские цены и тарифы. А насчет доходов, так на пути к светлому европейскому будущему кормить никто не обещался.

Вопрос "энергетической бедности" и стабильности прохождения зимы становится особенно актуален накануне отопительного сезона. Убаюканные заверениями правительства, что не стоит боятся кратного роста тарифов и субсидий всем хватит, украинцы посчитали, что рай на земле наступил. Еще бы, раз ты не просто практически не тратишься на обогрев собственного жилища, а еще и обещают выплатить живыми деньгами "премию" за экономию ресурсов.

В результате половина домохозяйств (7,5 млн) стали счастливыми обладателями государственного социала. Кстати, в Европейском союзе, куда по мнению правительства движется Украина, получение пособий от государства означает, что человек недееспособный маргинал, находящийся за чертой бедности. Говоря по-простому, украинское правительство признало 21 млн украинцев маргинесом, неспособным подстроится под европейские условия жизни.

К сожалению, вынужден огорчить сограждан. Всеобщего благоденствия не получилось. Система начала давать серьезные сбои. И пока половина населения предвкушает комфортную зиму, когда за энергоносители можно будет платить сущие копейки да еще и получать "халявную" денежку за мнимую экономию, кризис продолжает набирать обороты. Вот вам самые простые факты и цифры, которые способен сложить и проанализировать даже завзятый сторонник охлократических перфомансов на майдане.

В государственном бюджете на этот год было запланировано 47 млрд грн на погашение услуг энерго- и водоснабжающих компаний. По данным представителей профильного комитета парламента, в июне этого года 33 млрд из этих денег уже были израсходованы. Тут, кстати, пикантный момент, что "израсходование" носило сугубо формальный характер, в результате чего начались финансовые сбои по всей цепочке производителей и поставщиков коммунальных услуг.

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К примеру, долги перед предприятиями ТКЭ по льготам и субсидиям составили на 7.08.2017г. 19 млрд грн. При этом, долги ТКЭ и ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 1.08.2017 составили 24,8 млрд. грн. (в т.ч. около 5 млрд грн – штрафы, которые НАК не списывает в нарушение закона № 1371). То есть почти 80% долгов ТКЭ за газ – это долги государства по льготам и субсидиям, а без незаконных штрафов НАК вся сумма — это долг правительства. А еще есть долги государства за льготы и субсидии по электроэнергии – 100% этих денег должно уйти на погашение долга дистрибуции (облэнерго) перед Энергорынком. И закрыть их Энергорынок требует до 15 августа.

Идем дальше. Министерство финансов подсчитало, что для покрытия субсидионных схем правительству потребуется уже не 47, а 75 млрд грн, но где из взять, в финансовом ведомстве не знают. В игру включились и народные депутаты, взвинтив ставки покрытия субсидий из бюджета в текущем году до 100 млрд грн. То есть, сумма, заложенная в бюджете может покрыть только половину "субсидионного коммунизма", половины украинских домохозяйств.

И что же правительство? Правильно. Это не субсидии маленькие, а "просто кто-то слишком много ест". В конце парламентской сессии в июле был принят законопроект, которым предусматривается выделение дополнительных 14,1 млрд грн на покрытие субсидий.

Вице-премьер Владимир Кистион ставил Минфину задачу расписать по регионам, кому пойдут эти деньги и профинансировать все потребности именно в августе – до начала подготовки к осенне-зимнему сезону. На момент написания материала никаких официальных данных о выполнении поручения вице-премьера нет. А источники в Кабмине говорят, что в ближайшее время особо и не предвидится.

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Это означает, что энергетическая и коммунальная отрасли могут банально лишиться средств для подготовки к отопительному сезону. Что происходит в такой ситуации уже смогли в полной мере прочувствовать на себе киевляне этим летом, когда Нафтогаз просто не выделил лимиты газа, и Киев остался без горячей воды. Теперь же не только Киев рискует остаться этой зимой не только без горячей воды, но и без тепла, поскольку Нафтогаз не получит средств на закупку газа, генерация — на закупку угля, а ТКЕ и прочие водоканалы —не смогут проводить плановые ремонты и оплачивать указанные газ и электроэнергию.

Но, даже если правительство мобилизуется и выполнит свои обязательства по бюджетной росписи, и часть долгов по льготам и субсидиям будет погашена (верую, ибо иррационально), расслабляться наивным гражданам на государственном социале все одно не стоит. Министр соцполитики Андрей рева заявил, что "заработная плата выросла с начала года на 37%. Плюс сейчас также вырастут пенсии. Чем больший у вас доход, тем меньше платит государство. По состоянию на 1 января у нас было 7,5 млн субсидиантов, то (на следующий год. — Авт.) мы прогнозируем, что их будет 5,5-6 млн". Так что 2 миллионам семей, пребывающим ныне в субсидионном благоденствии, приготовится на выход. Если, конечно, дотянут до следующей весны.