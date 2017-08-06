После повышения минималки очень мало украинцев получат субсидии - эксперт

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Украинцы все чаще обращаются за субсидиями. За два месяца количество запросов увеличилось в 6 раз — с тысячи в апреле до 6 тысяч в июне. Такие данные содержатся в макроэкономическом и монетарном отчете Национального банка Украины.

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, с 1 мая жилищная субсидия не назначается, если у потребителя есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2 месяца или больше.

Подробнее о субсидиях рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"После увеличения минимальной зарплаты очень резкого с 1600 до 3200 гривен теперь очень много украинских семей могут не попасть в категорию тех, которые имеют право на получение субсидии. Государство на сегодня имеет ситуацию, когда долг по выплате субсидий составляет почти 26 млрд гривен. Потому государство будет заинтересовано в том, чтобы как можно меньше украинских семей получали право на субсидию", — заявил эксперт.

Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 повысил минимальную зарплату до 3200 тысяч гривен.