Магия цифр. Инфляция составит 20-25% по итогам 2017 года - Бортник

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вопреки успокаивающим прогнозам Нацбанка Украины, украинцам надо быть готовым к тому, чтобы еще туже затянуть пояса: инфляция к концу 2017 года составит минимум 20-25%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, сославшись на данные экономического отдела института.

В июне показатель инфляции в годовом измерении достиг пика этого года, после чего ожидается его постепенное снижение, сообщили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что фактическое значение общей инфляции в июне – 15,6% – было выше прогноза НБУ из-за резкого подорожания сырых продуктов питания.

По результатам июля с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе, считают в НБУ. И ожидают, что инфляция на конец 2017 года замедлится до 9,1%.

Много это или мало для рядовых украинцев? По словам эксперта, показатель инфляции на уровне 10% — "по нынешним временам — это достаточно нормально".

"Но наш экономический отдел говорит, что… все будет наоборот. Во втором полугодии усилится кризис платежного баланса, будут немного увеличиваться социальные выплаты, возрастет стоимость жилищно-коммунальных услуг… Инфляция к концу года — как минимум 20-25%", — отметил Бортник.

По его словам, экономически отдел института давно работает с открытой и закрытой статистикой.

"Я вам скажу, что еще никогда статистику так не фальсифицировали, как теперь. И то, что мы обсуждаем, не поддается логическому обоснованию… часто это элементы фальсификации. Вот, например, месяц назад — на начало июля — стоимость борщевого набора в Украине выросла на 200%. Стоимость капусты выросла с 2 гривен 50 копеек до 19 гривен — по сравнению с прошлым годом. Но это все не фиксируется как инфляция! Измерение инфляции в государстве так формируется, по таким показателям, чтобы все это не отображать. К сожалению, эта фраза классика, что "есть ложь, большая ложь и статистика" — сегодня в полной мере отображает нашу статистику. Базар, скажем так, и кошельки граждан не подтверждают того, что в прошлом году инфляция тоже была (по официальным данным — Ред.) в районе 10%. Она была намного выше", — подчеркнул Бортник.

Эксперт пояснил, что государство для расчета инфляции "берет вещи, которые меньше всего инфляцируют", при этом перечень изменяется в зависимости от обстоятельств.

"Таким образом каждый год манипулятивно подделывается государственная статистика… Я думаю, что когда-то, когда произойдет оздоровление, те люди, которые сегодня подделывают статистику, они еще будут под следствием. Потому что эта поддельная статистика — она приводит к неправильным экономическим расчетам", — сказал Бортник.

Он еще раз подчеркнул, что экономический отдел Украинского института анализа и менеджмента политики прогнозирует инфляцию на уровне минимум 20-25% по итогам 2017 года.

В чем причины высокой инфляции? По словам эксперта, прежде всего это монополизация рынков.

"Кроме этого, кризис платежного баланса, это влияет на ситуацию с валютой и влияет на инфляцию. Общее падение производства, сужение рынка… Особенно это чувствуется по товарным группам продуктовым, по мясу, например: падение производства, дефицит — и мы видим рост цен. Но главное — монополизация рынков", — подчеркнул Бортник.

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По его словам, "существуют тотальные монопольные сговоры — начиная от тарифов и заканчивая ценой на хлеб и гречку".

"Что такое тотальный монопольный сговор? Сегодня у власти находится человек, который раньше руководил базаром, который знает, как определять цену на базаре, как договориться между продавцами. Сегодня тотальный монопольный сговор при неработающем Антимонопольном комитете может распространяться на что угодно. Даже погромы ларьков в Киеве, этих МАФов (малые архитектурные формы — Ред.) — это попытка загнать всех в супермаркеты, потому что ларьки были альтернативой, они не позволяли договориться на рынке. А супермаркеты между собой сговариваются, очевидно сговариваются", — отметил эксперт.

По его словам, "работа нынешних политиков с целью монополизировать все потребление — это ключевая причина роста цен".

Ранее заслуженный экономист Украины Игорь Полховский заявил, что украинская экономика после падения на 15% восстанавливается очень слабо, индекс бизнес-активности имеет устойчивую тенденцию к падению.

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"По большому счету, у нас в государстве ничего не поменялось, — констатировал эксперт. — У нас осталась олигархическая система, монопольная система, где монополисты хотят восстановить ту доходность, которая была до кризиса. И нет конкуренции, а нет конкуренции — монополист может делать все, что хочет".

Напомним, по данным Госстата, инфляция в Украине по итогам 2016 года составила 12,4%.