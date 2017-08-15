В Кабмине рассказали, как будут начисляться субсидии

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины на своей станице в Facebook.

"Поэтому зачислением двух прожиточных минимумов — с 1 мая 2017. — 3248 грн. — государство выравнивает социальную справедливость между теми, кто действительно нуждается в поддержке в оплате жилищно-коммунальных услуг, и теми, кто вроде бы не работает, но на какие-то то доходы живет.(…)Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг — субсидию — в максимальном размере", — сообщает Кабмин.

Такая ситуация несправедлива по отношению к тем гражданам, которые работают официально. Для тех, кто на самом деле находится в сложных жизненных обстоятельствах, решение по субсидии будет принимать комиссия.

"И тогда комиссия при рассмотрении заявлений от таких претендентов на субсидию, если упомянутые обстоятельства действительно подтверждаются, может установить упомянутую государственной помощи на базе одного — 1624 грн, а не двух прожиточных минимумов", — уточнили в Кабмине.

Ранее сообщалось, что в Украине ужесточат условия предоставления субсидий.