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16.08.201719:50
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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: пойдут дожди, вырастут тарифы

    (обновлено: )42593
    Вопреки обещаниям властей, украинцам советуют приготовится к новому повышению коммунальных тарифов. Причин для этого сразу несколько: и новые формулы расчета и дорогой заморский уголек… Как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Счета ЖКХ
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    В ближайшее время в Украине снова могут вырасти цены на коммуналку. По информации СМИ в стране готовятся к новому пересмотру стоимости некоторых коммунальных услуг, в частности, за электроэнергию и отопление. 

    А причины для таких прогнозов таковы: буквально на днях, 11 августа, на сайте регулятора появилось сразу несколько проектов постановлений, касающихся новых формул расчета тарифов на электроэнергию, к тому же повышение цен на электричество и отопление могут спровоцировать поставки дорогого иностранного уголька. 

    В украинском сегменте соцсетей таким прогнозам не рады: "Уже сейчас миллиардные задолженности. Ведь перестанут платить даже те, кто платил. Смысл? Денег то не будет, а долги сами по себе ничего не стоят, если они не подкреплены деньгами"; "Народ, платил, платит и будет платить, скоро будут кредиты брать, не доедят, не отдохнут но ЖКХ заплатят".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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