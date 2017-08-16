Соцсети: пойдут дожди, вырастут тарифы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В ближайшее время в Украине снова могут вырасти цены на коммуналку. По информации СМИ в стране готовятся к новому пересмотру стоимости некоторых коммунальных услуг, в частности, за электроэнергию и отопление.

А причины для таких прогнозов таковы: буквально на днях, 11 августа, на сайте регулятора появилось сразу несколько проектов постановлений, касающихся новых формул расчета тарифов на электроэнергию, к тому же повышение цен на электричество и отопление могут спровоцировать поставки дорогого иностранного уголька.

В украинском сегменте соцсетей таким прогнозам не рады: "Уже сейчас миллиардные задолженности. Ведь перестанут платить даже те, кто платил. Смысл? Денег то не будет, а долги сами по себе ничего не стоят, если они не подкреплены деньгами"; "Народ, платил, платит и будет платить, скоро будут кредиты брать, не доедят, не отдохнут но ЖКХ заплатят".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook