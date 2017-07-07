В ДНР не будут выставлять счета по ЖКХ за разрушенные артиллерией дома

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики, чьи дома были повреждены артиллерийскими обстрелами, временно освобождены от оплаты коммунальных услуг. Накануне власти самопровозглашенной республики утвердили постановление, в соответствии с которым будет приостановлено начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в жилых домах или квартирах, поврежденных в результате боевых действий на территории ДНР, в которых не выполнены ремонтно-восстановительные работы.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной ДНР Сергея Наумца такое решение принято для обеспечения государственной поддержки граждан, невольно оказавшихся в тяжелом финансовом положении, и чьи жилые помещения пострадали в результате боевых действий.

"При разработке проекта постановления мы учитывали сложившуюся социально-политическую обстановку и многочисленные обращения граждан республики с просьбами временно освободить их от уплаты фактически не получаемых ими коммунальных услуг. Решения о приостановлении начисления платы за услуги ЖКХ будут рассматриваться в каждом случае индивидуально на заседаниях специальных межведомственных комиссий, в состав которых войдут представители органов местного самоуправления, исполнителей жилищно-коммунальных услуг, депутаты народного совета", – отметили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной ДНР.

В то же время в ведомстве уточнили, что рассматриваться будут заявки от граждан, которые документально смогут подтвердить факт разрушения или повреждения жилья. В таком случае оплата за жилищно-коммунальные услуги для владельцев поврежденных домов и квартир будет приостановлена до момента восстановления жилья. Стоит добавить, что заявки рассматриваются в каждом случае индивидуально на заседаниях специальных межведомственных комиссий, в состав которых войдут представители органов местного самоуправления, исполнители жилищно-коммунальных услуг и парламентарии.

К слову, в настоящее время в самопровозглашенной республике тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения остаются на уровне 2013 года и с тех пор не поднимались. В среднем, тарифы на услуги ЖКХ в Донецке в 3-4 раза ниже установленных для жителей Украины. К примеру, комплексная оплата двухкомнатной квартиры (45-50 кв.м.) в стандартном девятиэтажном доме по квитанциям обойдется в пределах 500 российских рублей, в отопительный сезон около одной тысячи рублей. Средняя зарплата у рядовых жителей составляет порядка 6-8 тысяч рублей, пенсия – 3-5 тысяч рублей, однако немалая часть горожан выживает сегодня и на меньшие суммы.

Отметим, что вследствие активных боевых действий в Донецке многие частные и многоквартирные жилые дома, особенно вблизи бывшего донецкого аэропорта в Киевском районе, а также, в Петровском и Куйбышевском районе столицы Донбасса получили серьезные повреждения. Некоторые здания разрушены полностью и восстановлению не подлежат. Кроме того, значительный урон был нанесен жилой инфраструктуре Дебальцево, Углегорска, Горловки, Енакиево, Иловайска, Ясиноватой, а также Новоазовского района. Несмотря на то, что обстановка на линии соприкосновения сейчас относительно стабильная, а активные боевые действия не ведутся, противоборствующие стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах мирных территорий. Невзирая на минские договоренности о прекращении огня практически ежедневно поступают новые сообщения об артиллерийских ударах по прифронтовым районам региона, в результате чего все так же гибнут и получают ранения мирные люди, разрушается жилая инфраструктура и коммуникации.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли о том, что в регионе введена программа поэтапного восстановления аварийного жилья и инфраструктуры. По данным Минстроя самопровозглашенной республики в городах и районах ДНР за 2 года было восстановлено более тысячи поврежденных многоквартирных домов, около двух тысяч частных домов, а также порядка пятисот объектов социальной сферы и жизнедеятельности. Всего по информации министерства строительства ДНР, с начала боевых действий в Донбассе частично повреждено или разрушено порядка 10 тысяч жилых домов и объектов социальной инфраструктуры – больше половины разрушений приходится на Донецк. При этом в ДНР полагают, что при условии, если не будет боевых действий и при стабильном финансировании, восстановление всех объектов жилого фонда и инфраструктуры, которые были разрушены или повреждены в ходе войны можно завершить за 3 года.