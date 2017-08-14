Владимир Бондаренко: граждане сами проверят качество услуг ЖКХ

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Со следующей недели киевляне начнут получать квитанции с большей квартплатой. В Киевской горгосадминистрации объясняют, что с 1 июля за услуги по содержанию домов и придомовой территории жителям домов коммунальной собственности начисляется тариф: 5,8 гривен за квадратный метр при оплате до 20 августа и 6,43 гривен — после.

Причиной повышения цен называют нехватку средств для оказания необходимых услуг. Как отмечают в мэрии, в ближайшее время ЖЭКи начнут обсуждать с жителями домов коммунальной собственности необходимые ремонтные работы. Также планируется набор дворников и слесарей.

Очередное подорожание коммунальных услуг прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы депутат Киевсовета, председатель Комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владимир Бондаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Столична влада необхідність здорожчання пояснює браком коштів на утримання будинків. Тобто люди фактично платитимуть за майбутній фронт робіт?

— Давайте логічно дивитися на те, що сьогодні робиться. Є певна прибудинкова територія. Я не кажу про справедливість. Іноді не зовсім справедливо керуючі компанії, або колишні ЖЕКи, розподілили цю територію між житловими будинками. Однім дісталося більше, іншим менше тощо. Але скажіть мені, де взяти гроші на покриття підвищених зарплат. Згідно з урядовими рішеннями зарплата в системі ЖКГ мінімальна збільшилася, та в принципі і заробіток збільшився. По-друге, зросли ціни на паливо-енергетичні витрати та мастильні матеріали також. Тобто загальне подорожчання, зниження рівня життя громадян в Україні торкнулося також і сектору ЖКГ. І коли ми проаналізували реальні витрати коштів мешканців кожного будинку на утримання своєї території, то дійшли до того, що в одних місцях це складає вісім гривень за квадратний метр, в інших п'ять гривень, в деяких 3,60 тощо. Тобто різнобій був. Тому ми поставили питання, що треба щось таке середнє знайти, яке б влаштувало фактично бездотаційну роботу комунальних служб, які б забезпечили самофінансування цього виду діяльності. І це самофінансування привело до реального підвищення цін. І тому ніхто цьому не зрадіє. Безумовно, перш за все ті хто платять, громадяни ніколи не зрадіють. Але об'єктивна реальність така, що треба підвищувати плату за утримання будинків у зв'язку з цими факторами. От і все. Щоб зберегти більш-менш нормальний рівень обслуговування. Я не кажу, що він завжди ідеальний, але хоча б такий як є.

В такому випадку не варто очікувати якоїсь якості?

— Ні, це вже інша справа. Якість повинна бути нормальна. Тобто завжди — і тоді, і тепер — декларувалося, що якість буде нормальна. Це значить, освітлення буде працювати, а не побиті лампочки місяцями не будуть мінятися. Під'їзди житлових будинків будуть прибиратися, а не сеча, вибачте мене, кристалізується там до стану солі, або житлові будинки будуть утримуватися таким чином, щоб зелені насадження і прибудинкова територія були акуратні, прибрані, позбавлені сміття тощо. Це все повинно функціонувати. Тому є кілька послуг, таких які люди бачать кожного дня, їх можна нарахувати 35. Вони визначені в житлово-комунальному кодексі та декількох інших документах. Це включає і димовидалення, і прочистка вентканалів, і питання, пов'язані з прибиранням, поливанням. Поливання — це особлива стаття. Там треба ще платити за воду. Якщо поливаєте, але це все визначена. Якість такої роботи визначена. Також стандарт повинен бути. Тяп-ляп, як дехто це робить, це неможливо. Тому це вже від громадськості залежить. Громадськість має контролювати, як виконується тими, хто найнятий на роботу, керуючими компаніями чи іншими цикл цей робіт.

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На кого скаржитися?

— Ви починаєте з інших речей. Повинен бути гарантійний стандарт, який доступний громадянам. Тобто на під'їзді будинку, як правило, має бути визначено, які види послуг торкаються цього виду будинку. І тому, наприклад, в Прибалтиці, коли ми їздили знайомитися, там дуже цікава ситуація, там прямо написано, що дератизація підвалу проводиться в певні періоди. Написано, що ваш будинок буде оброблено такою-то фірмою, такий-то телефон, дезинсекція. Комахи будуть вбиті, коли вони туди сховаються на осінь перезимувати. Їх там вб'ють і вони не будуть вам дошкуляти взимку. Дератизація проводиться тоді, коли на зиму туди ховаються гризуни. Дезинсекція проводиться в найжаркіший період літа. І громадяни можуть переконатися, що це робиться. А у нас так за це гроші йдуть, але ніхто не гарантує, що воно робиться. Ми зараз тут наводимо порядок, але комісія безпосередньо почала цю роботу, але ще тому що біля 15 тисяч будинків треба контролювати в цій роботі. Тому це перше. Стандарт повинен бути доступним громадянам. А потім виконання цього стандарту. Очевидно, час від часу вже самі громадяни повинні звертати увагу на якість виконання, або не якість невиконання і одразу робити зауваження і впливати. Якщо компанія не справляється, ставити питання про її заміну і працю з іншою структурою, яка буде виконувати. Я не кажу, що у нас все ідеально. Але давати щось, для цього певних підстав не потрібно. Є сьогодні гарантія житлових органів, або по-різному, це можуть бути і ОСББ, може бути керуюча компанія, може бути комунальний комплекс, або ЖКГ. Вони повинні гарантувати такі види послуг. Вони мають бути якісні. У разі невиконання одразу пред'ява йде, як кажуть, від громадян. Інша справа, що у нас соціальна, якби складова в цьому процесі, або об'єднання громадян. Вони не завжди дружні між собою. Іноді вони між собою розділені також, такими проблемами. Але в кращих житлово-комунальних структурах ці питання вирішені і вирішені капітально, грубо кажучи.

Якщо грошей не вистачить, чекати чергового здорожчання цих послуг?

— Ні, справа в тому, що будь-яке стандартне обслуговування будинку, гарантоване обслуговуючою організацією передбачає певну якість, яка має задовольнити громадян. Вона не завжди найкраща, але вона стандартно обіцяна і гарантована. Наприклад, якщо житлово-експлуатаційна контора, або керуюча компанія гарантує щоденне прибирання в під'їзді від першого до третього поверху включно, то це можна перевірити. Якщо раз в місяць йде повне прибирання під'їзду від верху донизу з миттям вікон тощо, то це гарантоване і треба цього добиватися. Тому хай і люди соціалізуються, трішки об'єднаються між собою, і вимагають до себе людського ставлення. Бо якщо жити просто так, приходити туди тільки щоб переспати, і до лампочки все, і виникає те, що хтось також користується такою відстороненістю людей від своїх проблем і починає там хімічити. Там де люди принципово себе ведуть і вимагають нормального ставлення до себе, там не буде таких перекосів, я впевнений. Є такі будинки і їх багато. Потім 12,5 тисяч будинків потребують ремонту ліфтів, а це ще величезна робота. Система циркуляції гарячої води, що дошкуляє громадянам. В будинок йде одна труба гарячої води, а вона повинна бути таким чином запрограмована, покладено було раніше і їх обрізали. Гаряча вода заходить, проходить і вертається, тобто бігає як білка в колесі. Там маса таких проблем, бо просто знущаються над людьми багато років. Але те що колись щось робилося, це так. Колись були накопичення на капітальний ремонт, на поточний ремонт, на підтримуючий ремонт, накопичення зберігалися. Потім, коли почали горіти банки, почали знищуватися ці накопичення, шляхом інфляції жахливої, будь-яке накопичення, уявляєте собі, зібрати гривні, коли за дві гривні можна було долар купити, а потім стало 28 гривень за долар. Тому щось накопичувати нереально. Тому це час такий цікавий. Він торкнувся і бюджетної сфери і воно вдарило по житлу за лінією.

Ранее гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" отметил, что в Украине стоимость электричества для частных потребителей остается на самом низком уровне в Европе, чего не скажешь о тарифах для промышленности.