наверх
16.08.201712:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети о реформе образования: действительно, зачем стипендия студентам?

    (обновлено: )228
    Сытый студент учебе помеха: уже в ближайшее время украинский Минфин хочет почти в два раза сократить количество получателей стипендий. Как отреагировали на такие учебные реформы простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    В народе говорят, что знаниями сыт не будешь… но украинским студентам, видать придется на себе испытать всю справедливость этого изречения. Минфин планирует к 2020 году сократить количество получателей стипендий до 15%, а в 2018 году — до 25%, заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко. Если вспомнить, что сейчас стипендии получают 40-45% студентов, то уже со следующего года число их получателей может сократиться почти вдвое, а к 2020 году — втрое. 

    При этом по словам самого замминистра финансов делается это во благо самих же студентов: если уменьшить количество получателей стипендии ее размер можно значительно повысить: "Мы не собираемся уменьшать стипендию, мы хотим ее повысить. При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума".

    В украинском сегменте соцсетей вопрос стипендий задел "за живое" многих: "С пенсионерами разобрались, теперь берутся за молодежь…"; "…жалко студентов. Представляю эту возросшую конкуренцию… В итоге большую часть стипендий они будут отдавать преподавателям за оценки". "Нужно просто сократить количество вузов. Их сегодня слишком много, а качество образования низкое", - нашлись в сетях и такие предложения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?