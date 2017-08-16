Соцсети о реформе образования: действительно, зачем стипендия студентам?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В народе говорят, что знаниями сыт не будешь… но украинским студентам, видать придется на себе испытать всю справедливость этого изречения. Минфин планирует к 2020 году сократить количество получателей стипендий до 15%, а в 2018 году — до 25%, заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко. Если вспомнить, что сейчас стипендии получают 40-45% студентов, то уже со следующего года число их получателей может сократиться почти вдвое, а к 2020 году — втрое.

При этом по словам самого замминистра финансов делается это во благо самих же студентов: если уменьшить количество получателей стипендии ее размер можно значительно повысить: "Мы не собираемся уменьшать стипендию, мы хотим ее повысить. При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума".

В украинском сегменте соцсетей вопрос стипендий задел "за живое" многих: "С пенсионерами разобрались, теперь берутся за молодежь…"; "…жалко студентов. Представляю эту возросшую конкуренцию… В итоге большую часть стипендий они будут отдавать преподавателям за оценки". "Нужно просто сократить количество вузов. Их сегодня слишком много, а качество образования низкое", - нашлись в сетях и такие предложения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook