На рынке электроэнергии субсидировать население никто не будет - Марунич

РИА новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Новая модель рынка электроэнергии может заработать уже через два года. Так считает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Министр отметил, что к переходу на новую модель Украина будет готова в конце 2019-го года, поскольку требуется очень много системных изменений.

Ранее Насалик заявлял, что не видит оснований для повышения цен на электроэнергию.

В каких изменениях нуждается рынок электроэнергии, своим мнением в эфире радиостанции Голос Столицы поделился сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

А о какой модели рынка электроэнергии идет речь, что должно измениться?

— Закон, который был принят парламентом, причем процедура принятия очень длительная, если не ошибаюсь, это вторая или третья версия этого закона о рынке электроэнергии. Парламентом принят весной текущего года, подписан президентом в начале лета. Он предполагает отход, точнее прекращение функционирования нынешней модели, так называемой модели пула, когда все производители производят, продают некий рынок по разным ценам, а из этого рынка покупатели покупают также по разным ценам электроэнергию. И все там диспропорции, долги, ценовая разница, она в этом рынке, в котле как-то перемешивается и проблемы решаются. Это вообще британская модель, в 90-ые годы из Британии мы позаимствовали. Так вот, она должна быть отменена через два года, пока вот эти два года должен пройти переходной период, согласно закону, о котором мы сейчас говорим. После чего будет другая модель рынка, трехуровневая, прямых договоров. Условно говоря, вы покупатель, вы подписали прямой договор с производителем, он вам продает электричество напрямую, по той цене, которая зафиксирована в договоре. Она может как-то корреспондироваться с ценой на бирже. А может и не корреспондироваться. Это уже как бы вопрос открытый.

Второе, это рынок на сутки вперед, тем кому нужна электроэнергия, условно говоря, на завтра. Там цены, как правило, бывают выше, и в общем тут на бирже будут проходить торги и какие-то сделки заключаться. Как правило, речь, конечно, идет о больших потребителях, прежде всего промышленных. Рынок вспомогательных услуг, там балансирование энергосистемы, вот эти специфические моменты. То есть, условно говоря, будут платиться деньги отдельным производителям прежде всего, за то что они будут покрывать нагрузку в нужные периоды для самой энергосистемы. Вот так, коротко, должна быть такая трехуровневая модель рынка и плюс полное рыночное ценообразование. Государство в итоге должно отказаться от перекрестного субсидирования, то что мы имеем сейчас, это когда цены для отдельных категорий потребителей выше, а для других ниже, значит население платит меньше, чем промышленность. И в общем, все должно перейти к свободному ценообразованию. На стопроцентные рыночные рельсы. За два года, переходной период, действительно много мероприятий должен провести Кабмин, регулятор, участники рынка, "Укрэнерго", будут ли все эти мероприятия реализованы, я не уверен. Вот есть закон о рынке природного газа, вроде как то же самое, очень хороший пример, на самом деле. Должны были много чего сделать, этот закон давно уже был принят, еще в 2015-ом году, но далеко не все сделано. Поэтому однозначного понимания у меня лично нет, будут ли за два года реализованы все предполагаемые законом о рынке электроэнергии мероприятия. Возможно есть в Кабмине или еще где.

Вопрос в том, что мы за эти два года должны сделать? Это в основном бумажная работа или же покупка дорогостоящего оборудования?

— Вся эта бумажная работа, она предполагает кардинальное изменение вообще взаимоотношений и правил игры, это первое. Второе: есть колоссальная проблема, которую нужно решить до того, это решить вопрос с долгами на рынке электроэнергии. Этих долгов сейчас 32 миллиарда гривен, и они растут каждый месяц. Еще добавить туда долги еще по кредитам оператора, так там они под сорок миллиардов гривен. Вот это проблема №1. С долгами в новый рынок не войдешь. Или не войдут участники рынка. Поэтому кроме, как вы говорите, бумажной работы, да, это в основном новые правила, различного рода методики, создание биржи электроэнергии. Понятно, что там какие-то и деньги на это нужны будут, но не столь большие, на самом деле, каких-то гигантских финансовых вложений в развитие нет, закон не предполагает строительство новых блоков АЭС, любых электростанций, а также строительство линий электропередач или подстанций. Это все не туда. Тут, в основном, нормативная деятельность, изменение правил игры на рынке, программное обеспечение нужно будет разработать для новой модели рынка, но это миллионы гривен, условно говоря. Но не миллиарды, чтобы вы понимали. Но поскольку речь идет о кардинальном изменении вообще правил игры, то это очень большой объем работы, скорее даже дело не в бумажках, а дело в сути, и в том, что не факт, что потребитель сможет адаптироваться, подготовиться и все это действительно заработает через два года, так как это написано на бумаге, я уже приводил пример рынка газа.

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Для конечного потребителя что изменится?

— Я как-то был на одном публичном мероприятии, и там прозвучало, что цена для потребителей снизится после реализации этих мероприятий. Я откровенно вам скажу: нет, не снизится. Она вырастет. Потому что, во-первых, нужно быть реалистом и понимать, мы даже не можем посчитать сейчас, насколько вырастет, потому что если курс нацвалюты будет и далее снижаться, то будут всякие неприятные последствия. Почему она вырастет? Потому что мы еще параллельно с этим законом планируем интегрироваться с европейской системой, "Укрэнерго" программу эту уже фактически обнародовало. Так вот, интегрироваться с европейским рынком, а там низких цен на электричество не будет в принципе. Если посмотреть, сколько платят те же потребители поляки, венгры, чехи, я уже не говорю о немцах! Немцы платят 27 евроцентов за электроэнергию. Вот возьмите сейчас текущий курс евро к гривне, пересчитайте и откроется истина. Поэтому, к сожалению великому, для конечного потребителя все эти мероприятия будут приводить к росту цены. Насколько он будет существенным, то по оценкам участников рынка, на 20%, 30%, причем это в краткосрочной, среднесрочной перспективе, о долгосрочной я даже не говорю. Потому что рост может быть и больше. Слишком много факторов, от которых это зависит.

А будет владелец квартиры или дома понимать процедуру, с кем он договаривается?

— Давайте будем реалистами. Нужны будут новые счетчики, я так понимаю, вы подразумеваете возможность менять поставщика электроэнергии. Вот еще что важно, в рамках этой модели должна будет быть реализована концепция, о которой сейчас много говорят с начала года, о введении так называемой абонплаты за газ. Вот то же самое будет с электричеством. Например, будет два договора: с организацией, которая обслуживает сети. В газе это труба, а там провод. Вот вы будете платить за этот провод. И будете платить отдельно поставщику электроэнергии. Чтобы реализовать, как в отдельных европейских странах, возможность смены поставщика, условно говоря, не выходя из дома, то, конечно, нужно и счетчики поменять будет и запустить новое программное обеспечение, которое позволяет это делать бытовому потребителю. И скорее всего потребитель сам будет нести эти издержки. Кто ему счетчик будет менять на современный? Наверное же, "Киевоблэнерго". Поэтому договора в любом случае будут, если мы продолжим двигаться по этой европейской модели. Отдельно с поставщиком электричества, отдельно с сетевой компанией, которая сети поддерживает, и в перспективе, если потребитель будет готов заплатить свои деньги, то у него должно быть программное обеспечение, чтобы реализовать комплекс мероприятий, возможность, условно говоря, выбирать поставщика из дому прямо.

Напомним, рыночных оснований для повышения цены на газ нет, просто Кабмин всеми путями пытается залатать дыру в бюджете, подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что Украина сможет говорить о энергонезависимости, только если наладит угледобычу на своей территории.