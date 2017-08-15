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    "Киевэнерго" уточнило новые тарифы на горячую воду и отопление

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    Согласно обнародованной информации, тариф на горячую воду составляет: 84,45 грн /м3 – при наличии полотенцесушилок, подключенных к системе горячего водоснабжения. Без полотенцесушилок- 78,08 грн/м3.
    Платежная квитанция. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. С 26 июля в Киеве изменились тарифы на горячую воду и отопление: цена на горячее водоснабжение выросла, а на отопление — несколько уменьшилась для тех, у кого установлены счетчики, сообщает пресс-служба ПАТ "Киевэнерго".

    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Тарас Загородний, facebook
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    Согласно обнародованной информации, тариф на горячую воду составляет: 84,45 грн /м3 – при наличии полотенцесушилок, подключенных к системе горячего водоснабжения (предыдущий тариф – 83,10 грн/м3); 78,08 грн/м3 – при отсутствии полотенцесушилок (предыдущий тариф – 76,71 грн/м3).

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    Изменился тариф и на централизованное отопление. Так, при наличии домовых и квартирных счетчиков, он составляет 1414,45 грн/Гкал (предыдущий тариф – 1416,96 грн/Гкал).

    Вместе с тем начисления для домов без тепловых счетчиков осуществляются по усредненным показаниям потребления домов со счетчиками.

    "Указанные тарифы распространяются на услуги горячего водоснабжения и централизованного отопления, потребленные с 26 июля 2017 года", — информируют в "Киевэнерго".

    РИА Новости Украина
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    Напомним, в Украине вступил в силу закон "О коммерческом учете коммунальных услуг", который предусматривает, что каждый дом должен быть оборудован счетчиками, а действующие ранее нормы потребления — отменяются. 

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