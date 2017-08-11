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    Киев

    Киевлян ожидают платежки с двойным тарифом за уборку территории домов

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    Повышение цен за услуги по содержанию домов и придомовой территории в КГГА объясняют тем, что многим управляющим компаниям не хватает денег, чтобы предоставлять необходимые услуги.
    Платежки за коммунальные услуги
    УНИАН

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. На следующей неделе киевляне получат платежки с двойной квартплатой. Согласно распоряжению КГГА, с 1 июля за услуги по содержанию домов и придомовой территории жителям домов коммунальной собственности (без ОСМД или ЖСК) насчитывается тариф: 5,8 грн/кв. м при оплате до 20 числа текущего месяца и 6,43 грн — после. Ранее киевляне платили по 2,8 и 3,3 грн за кв. м соответственно.

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    Повышение цен в КГГА объясняют тем, что многим управляющим компаниям не хватает денег, чтобы предоставлять необходимые услуги.

    В мэрии обещают усилить контроль за работой ЖЭКов и улучшить качество обслуживания. По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, в ближайшее время ЖЭКи начнут собирать жителей и обсуждать с ними все необходимые ремонты домов, при этом оглашая стоимость работ. Кроме того, на днях по городу разместят объявления о вакансиях слесарей и дворников.

    "Мы предложим дворникам зарплату в 5–6 тыс. грн и разделим функции между дворником и уборщиком, что должно улучшить качество уборки внутри дома и на придомовой территории", — говорит Пантелеев.

    Кроме того, мэрия начинает формировать кадровый резерв на должности начальников управляющих компаний, куда сможет попасть любой желающий с соответствующим образованием и опытом после собеседования.

    Ранее сообщалось, что жителям Киева начали приходить платежки со сравнительной таблицей счетов за ЖКХ-услуги в европейских странах. Под суммой к оплате есть данные о тарифах на водоснабжение и водоотвод в Греции, Литве, Болгарии, Польше и Румунии, где тарифы ожидаемо выше, чем в Киеве (от 26,1 грн/куб.м до 45,5 грн/куб.м).

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