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11.08.201711:11
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    Общество

    Соцсети резко отреагировали на слова министра о том, что украинцы много едят

    (обновлено: )40921
    В соцсетях высмеяли слова министра социальной политики Андрея Ревы и обвинили его в недостаточном знании математики, чтобы делать подобные заявления.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Пользователи социальных сетей активно обсуждают слова министра социальной политики Андрея Ревы о том, что украинцы слишком много едят.

    Накануне Рева заявил, что украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят.

    В соцсетях высмеяли слова министра и обвинили его в недостаточном знании математики, чтобы делать подобные заявления. Некоторые же пользователи в порыве эмоций нелицеприятно выражались в адрес министра, обзывая его.

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