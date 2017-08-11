Соцсети резко отреагировали на слова министра о том, что украинцы много едят

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Пользователи социальных сетей активно обсуждают слова министра социальной политики Андрея Ревы о том, что украинцы слишком много едят.

Накануне Рева заявил, что украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят.

В соцсетях высмеяли слова министра и обвинили его в недостаточном знании математики, чтобы делать подобные заявления. Некоторые же пользователи в порыве эмоций нелицеприятно выражались в адрес министра, обзывая его.

Скриншот страницы в Facebook

Скриншот страницы в Facebook