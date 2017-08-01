"Роттердам" в каждый дом: власть придумала новую схему грабежа

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В понедельник Кабинет министров поддержал внедрение так называемого RAB-регулирования для дистрибуции электроэнергии. Новые тарифы вводятся "с целью энергомодернизации облэнерго и привлечения инвестиций в развитие электрических сетей".

За пару дней до этого НКРЭКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) подготовила соответствующую нормативную базу. В ней комиссия заложила доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (инвестиции в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (существующие активы компаний, построенные еще в советские времена).

В Кабмине отметили, что комиссия вправе самостоятельно осуществлять госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, однако все нововведения должны предварительно обсуждаться с правительством, общественностью и участниками рынка.

О каким тарифе договорятся чиновники и олигархи сказать трудно. Ясно одно: он точно будет не в интересах населения.

Бедные заплатят за богатых

Украина является страной с самыми динамично растущими тарифами на электроэнергию в Европе. С 1 марта тарифы выросли на 26% — уже в пятый раз. В целом, только за один год (март 2016-март 2017) затраты населения за электроэнергию подскочили в 5 раз (!).

Однако нынешней власти олигархов и этого мало. Впрочем, убеждать население, что повышать тарифы - это хорошо становиться все сложнее. Поэтому чиновники выдумали новую схему по "разводу" населения, которая очень напоминает пресловутую схему "Роттердам+".

Реформаторы от власти убеждали население, что заоблачные тарифы нужны для того, чтобы модернизировать энергосистему и снизить потери в энергосетях, которые составляют до 30%. Однако повышение тарифов на электроэнергию до уровня, уже сравнимого со многими странами Европы, не привело к модернизационному буму в энергетике. Как и раньше, мы получаем электроэнергию из советских генерирующих станций, которые проходят по советским же распределительным сетям (а они не ремонтировались без малого 30 лет).

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Фактически, 99% энергосистемы страны построены за деньги потребителей, а не владельцев облэнерго. Вряд ли новые "инвестиционные"тарифы будут стимулировать олигархов вкладывать деньги в развитие энергосети, ведь установленный размер доходности даже меньше, чем банковская ставка по депозиту (15%). Им намного выгодней не вкладывать никаких денег в модернизацию, продавать электроэнергию за границу и драть в три шкуры с населения по новым европейским тарифам на старых советских энергомощностях.

О том, что повышение тарифов не приводит ни к какой модернизации, свидетельствует предыдущий опыт подобных экспериментов. К примеру, когда тариф для "Укрэнерго" (оператора объединенной энергосистемы Украины) вырос в 2,7 раза, уровень выполнения инвестпрограммы так и не превысил 50%. При этом, на счетах компании были аккумулированы миллиарды гривен, которые так и не были освоены по назначению. Контролирует эту госкомпанию бизнесмен Константин Григоришин, близкий к нынешней власти.

Новая афера под видом "еврореформ"

Как и при внедрении "Роттердама", власти уверяли общественность, что RAB-тарифы являются европейской практикой, которая стимулирует частных инвесторов заниматься модернизацией. Суть такого стимулирования заключается в том, что тариф на передачу электроэнергии по распределительным сетям рассчитывается исходя из установленной ставки доходности на стоимость базы активов распределительной компании (облэнерго). Полученные деньги от повышенного тарифа компания направляет на модернизацию распределительных сетей. Соответственно, от этого выигрывает потребитель, поскольку инвестор снижает свои убытки от энергопотерь.

РИА Новости Украина Тарифное безумие

Однако у нас эту практику перевернули с ног на голову. Например, сделали одинаковую ставку доходности как старых, так и новых активов. Таким образом, теряется цель подобных тарифов. Однако дело — построить новую распределительную подстанцию с нуля, получить привлекательный тариф и окупить свои расходы. Другое дело — работать на старой советской энергосистеме и получать тот же самый тариф, ничего не делая.

Предприимчивые чиновники также сделали так, что старые советские активы были переоценены в два раза, что даст возможность олигархам привлечь вдвое больше денег.

Наиболее подробно о новой схеме высказался энергетический эксперт Андрей Герус.

"РАБ-тариф на первый взгляд сложная тема. Но на самом деле все довольно просто.

1. Талантливые, успешные бизнесмены покупают облэнерго за 350 млн грн. Это их инвестиции.

2. Все дальнейшие ремонты, капвложения, улучшение оплачивают потребители — они заложены в тариф.

3. Талантливые владельцы облэнерго и независимый обновленный регулятор переоценивают 350 млн. грн. в 8 млрд. грн (Там еще задействован Фонд госимущества и оценщики большой четверки).

4. Теперь считается, что талантливые успешные бизнесмены инвестировали 8 млрд. грн. и на эти средства независимый обновленный регулятор назначает им доходность 12,5% годовых.

5. Тарифы облэнерго растут в 3 раза, потребителям нужно выложить из кармана 30 млрд. грн. в год. Это дополнительно к недавно повышенным тарифам.

6. В стране почему-то ненавидят олигархов и не любят власть. Никто не может понять почему", — такую оценку дал Герус на своей странице в Facebook.

Евротарифы и любі друзі президента

В 2016 году рассматривались 11 облэнерго, которые смогут работать по RAB-тарифам. Основным собственникам компаний оказались Константин Григоришин, Игорь Коломойский, ICU (руководит финансовый советник Петра Порошенка — Макар Пасенюк), Игорь Суркис, Ринат Ахметов, VS Energy (активы российских бизнесменов пытаются "отжать" люди из президентского окружения).

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Таким образом, на нищете населения в очередной раз наживутся олигархи, которые дружат с президентом Порошенко или имеют с ними совместный бизнес. Недружественные президенту собственники облэнерго испытывают прессинг со стороны неизвестный рейдеров, которые требуют отдать свои активы "нужным людям".

Кроме того, Фонд госимущества выставил на продажу блокирующие пакеты акции 8 облэнерго (сильно занизив их стартовую стоимость). Кто получит эти активы и право "доить" населения, решит безусловно, претендентское окружение.

Не успели чиновники разработать "европейские тарифы", как президент подписал закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который обязывает население ставить в своих домах счетчики тепла и воды. Счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий).

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Можно не сомневаться, что за благородными заявлениями об энергоэффективности будут стоять очередные коммерческие интересы близких к власти людей. Уже сейчас счетчики устанавливаются в монопольном порядке от определенных компаний, а стоимость одного аппарата обходится жителям в 46-80 тысяч гривен. Не исключено, что хитрые чиновники заложат установку счетчика в очередной грабительский тариф.