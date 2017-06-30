Украина минус государственное регулирование цен на продукты

РИА Новости Украина

Государственное регулирование цен на продукты питания с 1 июля отменяется в Украине. Цель нововведения — снизить давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы для развития конкуренции на рынке и дебюрократизации в сфере ценообразования.

По мнению опрошенных экспертов, нововведение выгодно для предпринимателей. При этом отдельные эксперты считают, что оно может спровоцировать рост цен на продукты из-за чего пострадают простые граждане.

Решение об отмене регулирования цен на продукты питания было принято правительством Украины 7 июня. В документе отмечается, что это даст возможность устранить излишнее административное давление на бизнес, сделать производство инвестиционно привлекательным и предоставить возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.

Теперь производители не будут обязаны декларировать цены на продукты питания и обосновывать Госпотребслужбе страны необходимость изменения цен. Речь идет о таких продуктах, как мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, свинина, говядина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, детское питание, куриные яйца, подсолнечное и сливочное масло, сметана, творог, молоко.

Решение Кабмина было принято по итогам эксперимента с отменой госрегулирования цен, который проводился в стране с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года, пишут РИА Новости.

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По информации министерства экономического развития и торговли Украины, результат мониторинга проекта доказал, что приостановление государственного ценового регулирования существенно не повлияло на динамику цен на потребительском рынке, поэтому пилотный проект является успешным.

По мнению украинского экономического эксперта Александра Охрименко, отмена государственного регулирования цен на продовольствие давно назрела, так как на деле оно уже не влияет на ценообразование в этой сфере.

"Государственное регулирование цен на продовольственные товары уже десять лет не работает, формально — да, фактически — нет. Давно его нужно было отменить", - считает эксперт.

При этом, по его мнению, для предприятий это новшество выгодно, так как сократит количество документов, которые нужно будет подавать в государственные органы.

Охрименко считает, что на цены это решение никак не повлияет. "Никакого подорожания или удешевления продуктов не будет. У нас уже давным-давно рыночные цены", — сказал экономист.

В то же время доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что нововведение приведет к подорожанию продуктов, что ударит по социально незащищенным слоям населения.

"Мягко выражаясь, это сомнительное решение. Потому что, к сожалению, жизненный уровень в Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которые регулировались. В дальнейшем цены подрастут, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударит, в первую очередь, по малоимущим слоям общества", — поделился мнением Плотников.