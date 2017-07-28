Бедность - не порок, а национальная идея

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство социальной политики, Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Государственная служба статистики и Национальная академия наук (НАНУ) утвердили методику комплексной оценки бедности.

Методика предусматривает определение 3 групп критериев оценки бедности: по "основным монетарным критериям бедности", по "другим монетарным критериям бедности" и по "немонитарному критерию бедности".

"Это не уровни бедности, а уровни фальсификации. Когда утверждается несколько различных методик для оценки одного и того же, это делается исключительно для того, чтобы можно было в разных случаях показывать различные данные, сделанные по разным методикам. Как сочтут нужным, так и будут считать", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

По мнению эксперта, подобное новшество может преследовать несколько целей.

"Первый момент — показать, допустим, международным донорам и кредиторам, что ситуация в Украине резко улучшилась. Смотрим, по какой методике бедность меньше, и показываем: "Красотища, у нас снизилась бедность! Все замечательно, реформы идут. Ребята, дайте еще денег. Момент второй — давайте пересчитаем субсидии, раз у нас количество бедных уменьшилось, введем новые критерии для субсидиантов. Момент третий — поменяли критерии, и оказалось, что нас очень много богатых, но они тихо об этом молчат, значит высокий уровень теневой экономики. Совмещаем это с недавним заявлением главы Госслужбы Украины по вопросам труда о том, что в Украине 10 миллионов работают нелегально (хотя у нас всего 18 миллионов населения трудоспособного возраста) и приходим к подаче бюджета на следующий год, в котором пропишут минимальную зарплату в 5 тысяч гривен в целях борьбы с нелегалами и увеличения реальных доходов населения", — пояснил Гаврилечко.

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При этом эксперт отметил, что совершенно невозможно определить, какое количество населения попадает хотя бы в одну группу по новым критериям.

"Многие вещи вообще никакого отношения к украинским реалиям не имеют, поскольку все это «слизывалось» с ЕС. Например, основные монетарные критерии содержат такое определение "общие эквивалентные доходы лица ниже прожиточного фактического минимума в среднем на душу населения". Это что? Что значит "эквивалентный доход"? Нечто по паритету покупательной способности? А украинцы что-то покупают по паритету покупательной способности в долларах или они покупают со своей зарплаты? Определение паритета покупательной способности не имеет никакого отношения к определению бедности в Украине", — считает Гаврилечко.

По его словам, ни одна из утвержденных методик вообще не имеет никакого отношения к определению бедности в Украине.

"Используются критерии, которые можно устанавливать в таких широких границах, что под определение богатый или бедный может попасть кто угодно, и причем одновременно. Как вычислить общий эквивалентный доход не знает никто. А теперь представьте использование в одной и той же методике определение дохода относительно фактического прожиточного минимума и относительно прожиточного минимума, заложенного в бюджете, и получатся две цифры, отличающиеся друг от друга в два раза. Что считать будем? Прожиточный минимум сейчас 1600 грн, минимальная зарплата 3200 грн, а фактический прожиточный минимум около 3 тысяч. Мы имеет три критериальных показателя, которые между собой соотносятся с неким коэффициентом, который плавает от 1,2 до 2. Тут не нужно быть социологом, если точность измерения составляет 80% погрешности, то это уже не измерение, я честно не знаю, как это назвать", — подытожил Гаврилечко.