Бедняки трех категорий. В Украине решили определять "глубину" бедности

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Несмотря на заявления властей, что главной задачей в 2017 году станет борьба с бедностью, пока в реальности улучшения украинцы вряд ли почувствовали.

По уровню жизни Украина остается одной из беднейших стран в мире.

Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем, а долги по коммуналке растут в геометрической прогрессии. Тем временем, лечение, туризм и развлечения становятся для большинства непозволительной роскошью.

Еще в 2016 году в Кабмине утвердили новую Стратегию борьбы с бедностью в стране. Согласно документу, через четыре года количество бедных людей в Украине уменьшится с 28 % до 15 %. То есть с 11 млн человек до 6 млн. Однако о том, как именно в ведомстве хотят бороться с бедностью, говорили туманно.

"Побороть бедность – это амбициозный план, и вряд ли мы достигнем этой цели исключительно благодаря Стратегии. В ней зафиксированы только некоторые основные направления реформирования экономики и социальной сферы", — говорил вице-премьер Павел Розенко.

Подчеркивалось, что на основе Стратегии будут создаваться ежегодные планы по борьбе с бедностью — с конкретными мероприятиями, сроками их выполнения, выделенными из бюджета суммами и ответственными за результат людьми. Первую такую программу Минсоцполитики должно выполнять до конца 2017 года. Однако, откуда в бюджете возьмутся деньги на все это, в правительстве не уточняли.

Многие эксперты изначально восприняли Стратегию преодоления бедности скептически. Говорят, что такие программы Кабмин принимает каждые пять лет, и пока к ощутимым результатам ни одна из них не привела. Причем в прошлые разы уровень бедности в стране собирались уменьшить всего на несколько процентов, а не почти в два раза, как сейчас. Кроме того, в стране, где абсолютному большинству работников дают зарплаты в конвертах, сложно определить, кто по-настоящему бедный.

Три уровня бедности

Впрочем, этим летом в Кабмине пошли еще дальше и разработали методику определения "глубины" бедности украинцев. Об этом говорится в совместном приказе Минсоцполитики, Минэкономразвития, Минфина, Госстата, передают "Украинские новости".

При этом подчеркивается, что данная методика разработана во исполнение Стратегии преодоления бедности.

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Методика предусматривает определение 3 групп критериев оценки бедности.

Для основных критериев бедности рассчитываются следующие показатели: совокупный дефицит дохода бедного населения; средний дефицит дохода бедного населения; глубина бедности.

К первой группе относятся совокупные эквивалентные расходы лица ниже 75% среднедушевых; совокупные расходы лица ниже фактического прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже фактического прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже законодательно установленного прожиточного минимума в расчете на месяц в среднем на 1 человека.

Ко второй группе: эквивалентные расходы лица ниже черты бедности, определенной ООН для стран Центральной и Восточной Европы как гривневый эквивалент $5,05; среднедушевые эквивалентные доходы лица ниже 60% по шкале эквивалентности ЕС.

Третья группа, самая бедная, характеризуется сокращением либо полным отсутствием возможности граждан удовлетворять свои основные потребности.

По методологии ЕС к таким признакам относятся: задолженности по выплате ипотечного кредита или арендных платежей; счетов за коммунальные платежи; неспособность оплатить недельный ежегодный отпуск вдали от дома; невозможность позволить себе цветной телевизор, стиральную машину, мобильный телефон и автомобиль, а также неспособность платить за потребление блюд с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом) через день.

Печальная статистика

На данный момент в мире существуют различные методы оценки уровня бедности. Например, по стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день, (в месяц это менее 150 долларов, учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности. При этом по данным ООН 60% украинцев живут за чертой бедности.

Учитывая методологию ООН, которая учитывается и при ранжировании украинцев по группам бедности, 150 долларов по курсу 27 гривен за доллар равняется 4050 грн. Каждый, кто имеет доходы ниже этой черты, автоматически попадает за черту. Если применить эти цифры к жизни среднестатистического украинца, то они просто несравнимы. На данный момент в Украине прожиточный минимум – 1544 грн, что в соответствии с официальным курсом НБУ, около 57 долларов — 1,8 доллара в день, то есть почти в 3 раза меньше установленных норм!

В то же время научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк уверена, что в Украине наиболее целесообразно использовать подход в оценке уровня бедности, согласно которому семьи, тратящие 62% и более своего дохода на удовлетворение базовых потребностей в еде, оплате жилища, одежды, – живут в бедности. По ее мнению, на сегодняшний день это около 90% украинцев.

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"…каждый третий (34%) украинец говорит о том, что у него не хватает возможности на приобретение самых необходимых продуктов, это не просто бедные, это нищие люди. О том, что не хватает необходимой одежды, говорит каждый четвертый (25%) украинец, о том, что не хватает необходимой медицинской помощи – примерно половина (53%) украинцев. А если говорить о потребностях более высокого уровня, то примерно у половины украинцев не хватает возможности проводить полноценный досуг и полноценный отпуск", – отмечает сотрудник отдела экономической социологии Института социологии.

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В январе 2017 года премьер Владимир Гройсман заявлял, что правительство предпринимает первые шаги по преодолению бедности в Украине, увеличивая вдвое минимальную зарплату и повышая зарплаты учителям, врачам и спасателям. Однако жить от этого легче не стало.

По данным последнего соцопроса КМИС в мае 2017 года, лишь 50,3% украинцам полностью хватает денег на еду, а покупать одежду уже трудно. Лишь 27% ответили, что им хватает денег на еду, одежду и могут немного откладывать. При этом 17,8% украинцам не хватает денег даже на еду.

По материалам из открытых источников интернет