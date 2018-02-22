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    Экономика

    Польские аграрии боятся выхода на рынок украинских яиц

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    Польская Национальной палаты производителей мяса птицы и кормов распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность выходом на европейские рынки украинских производителей яиц.
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    Игорь Добруцкий/nashkiev.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Появление на польском рынке и рынках Евросоюза куриных яиц, произведенных в Украине, вызывает опасения у аграриев Польши.

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    В заявлении Национальной палаты производителей мяса птицы и кормов (KIPDiP) говорится, что продажа украинских яиц повлечет для них "серьезные последствия".

    "По мнению KIPDiP, решение Еврокомиссии будет иметь очень серьезные последствия для польских производителей яиц. Следует ожидать обострения экспортной конкуренции и значительного ухудшения рентабельности экспорта яиц из Польши", – указывает палата.

    Польские агропромышленники отмечают, что доля импорта яиц и продуктов переработки из Украины в ЕС резко увеличилась за последние несколько лет. В конце 2014 года она составляла 4 процента, а в 2016 году – 50 процентов.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Украина заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц. В целом за 18 лет мировое производство яиц выросло на 38,6 процентов.

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