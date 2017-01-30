Украина возобновила поставки птицы и яиц в ЕС – Минагрополитики

REUTERS Rodolfo Buhrer Экспорт на диете. Курица не птица, а повод для запрета Европейская комиссия возобновила импорт украинской птицы и яиц в страны ЕС, прекращенный в декабре прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Украина и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. По состоянию на сегодня поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря минувшего года Евросоюз запретил импорт украинского мяса птицы в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.

Ранее Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что в селе Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В селе объявлен карантин. Новоалександровка находится примерно в 20 километрах от границы с Крымом.