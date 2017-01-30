наверх
30.01.201713:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.04- 0.07
  • USD27.19- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина возобновила поставки птицы и яиц в ЕС – Минагрополитики

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (220)

    (обновлено: )1801
    Кеев и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза, сообщили в Минагрополитики.
    Птицефабрика
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    Куры на птицефабрике
    REUTERS Rodolfo Buhrer
    Экспорт на диете. Курица не птица, а повод для запрета
    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Европейская комиссия возобновила импорт украинской птицы и яиц в страны ЕС, прекращенный в декабре прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

    "Украина и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. По состоянию на сегодня поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется", — говорится в сообщении.

    Напомним, в начале декабря минувшего года Евросоюз запретил импорт украинского мяса птицы в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.

    Ранее Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что в селе Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В селе объявлен карантин. Новоалександровка находится примерно в 20 километрах от границы с Крымом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Протест "Азова" возле российских банков в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Авдеевка после обстрела
    Донбасс: блокада и пиар
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Елена Князева
    Один на всех. Новый закон о языке