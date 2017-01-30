Украина возобновила поставки птицы и яиц в ЕС – Минагрополитики

"Украина и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. По состоянию на сегодня поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется", — говорится в сообщении.
Напомним, в начале декабря минувшего года Евросоюз запретил импорт украинского мяса птицы в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.
Ранее Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что в селе Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В селе объявлен карантин. Новоалександровка находится примерно в 20 километрах от границы с Крымом.