Отреформировались. Селяне "суперагродержавы" массово режут скот

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Коров все меньше

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 февраля 2018 года составило почти 3,582 млн голов, что на 4,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, сообщила Государственная служба статистики. При этом, поголовье коров к указанной дате сократилось на 3,8% — до 2,024 млн голов.

Согласно данным Госстата, в январе 2018 года поголовье свиней уменьшилось на 8,2% — до 5,988 млн голов, овец и коз — на 5%, до 1,299 млн голов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, поголовье птицы в стране по сравнению с 1 февраля 2017 года выросло на 2,5%, составив 199,9 млн голов.

Поголовье КРС в Украине (без учета Крыма и зоны проведения АТО) в 2017 году составило 3,628 млн голов, что на 1,5% меньше, чем в 2016 году. Поголовье свиней сократилось на 8,2% — до 6,12 млн голов, овец и коз выросло на 0,1% — до 1,316 млн голов, птицы – на 1,7%, до 205,103 млн голов.

Данные статистики свидетельствуют о серьезном кризисе в животноводстве. Если в 2000-2004 годах поголовье КРС и свиней стремительно росло, то после экспериментов в экономике после Оранжевой революции поголовье неуклонно падает. К примеру, на 1 февраля 2004 года количество КРС составило 7,6 тыс. голов, свиней — 7 тыс. То есть, поголовье крупного рогатого скота за 13 лет сократилось более чем в два раза, тогда как количество свиней снизилось не так сильно.

После Евромайдана поголовью крупного рогатого скота был нанесен второй удар. Если на 1 февраля 2014 года количество КРС составило 4,5 тыс. голов, то уже через год — 3,8 тыс. голов, на 1 февраля 2017 года — 3,7 тыс, через год — уже 3,5 тыс.

Количество крупного рогатого скота неуклонно сокращается ввиду больших затрат на содержание молодняка. Для того, чтобы вырасти корову или быка для производства мяса или молока, нужно потратить 2-3 года. Кормовые и ветеринарные затраты составляют 60% себестоимости мяса. В Украине себестоимость мяса формируют 5 основных показателей: цены на корм, коммунальные услуги, стоимость топливно-смазочных материалов, уровень зарплат в соотношении к курсу евро.

В 2017 году расходы на производство сельскохозяйственной продукции выросли на 21,8%. В этой ситуации выигрывают производители курицы. Вырастить птицу можно за пару месяцев. Учитывая тот факт, что украинская курица стоит в 3-4 раза дешевле немецкой и американской, то она пользуется спросом на экспортных рынках. А вот цены на украинскую говядину и молоко уже почти не отличается от цен в Польше.

Дотации получат избранные

Между тем, та же Польша умудрилась за 11 последних лет превратится в молочницу Европы, ежегодно продавая более 10 млн тонн молока. Это сопоставимо с показателями таких крупных молочных стран, как Нидерланды и Италия. На долю Польши приходится почти 8% молочного рынка ЕС. Увеличить продуктивность стада Польша смогла не за счет увеличения поголовья (оно снизилось с 2,5 до 2,2 млн голов), а за счет улучшения генофонда высокопродуктивных животных. В страну не просто импортировали подходящие породы, но и активно занимались дальнейшей их селекцией и адаптацией. В результате производительность молочных ферм увеличилась на 30-50%. Некоторые хозяйства удвоили надои.

Добиться подобных успехов удалось за счет масштабных дотаций государства и ЕС. Коровьи фермы ежегодно получает десятки миллионов евро прямых дотаций, что позволяет снизить расходы на содержание скота и удешевить продукцию. В итоге Польша активно наращивает экспорт молока и мяса, в том числе и в Украину.

Ну а кто помогает нашим молочникам? Никаких дотаций от ЕС так и не поступило, инвестиций тоже. Европейцы не идут сюда развивать новые фермы.

Что касается государственной помощи, то в госбюджете-2018 на прямую государственную поддержку заложено 6,3 млрд грн. Из них животноводство должно получить около 4 млрд грн.

Госпомощь на буренку смогут получить лишь юрлица. То есть бабушки и дедушки, коровы которых обеспечивают более 70% молока, вероятно будут лишены, госпомощи. Да и сумма дотаций весьма скудна — 1,5 тыс. грн за дойную корову или 2,5 тыс. грн за молодняк.

В этом году есть большая вероятность, что большую часть дотаций опять получат птицеводы в виде компенсации за постройку птицеферм, а владельцы молочного и мясного скота (это, преимущественно, обычные пенсионеры) останутся с носом.

Рентабельность выращивания крупного рогатого скота (КРС) неуклонно падает (в 2016 году она составила минус 25%), поэтому крупный бизнес не будет им заниматься без государственной поддержки, а ее до сих пор нет. В такой ситуации поголовье скота и свиней будет и дальше падать, тогда как импорт говядины, свинины и молока — наоборот расти.

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Цены неумолимо растут

Чрезмерное увлечение правительства птицей привело к тому, что селяне стали попросту вырезать коров и свиней, поскольку не могут их содержать без господдержки. В итоге, на рынке стал возникать дефицит мясной продукции, а цены стали недоступными для большинства населения.

Молоко и молочные изделия в прошлом году выросли на 20-25%, мясо и мясные изделия — на 30-40%. Стремительное подорожание молочно-мясных изделий привело к тому, что значительная часть украинцев вычеркивает из своего ежедневного рациона потребление даже самых дешевых белковых продуктов, что негативно отражается на здоровье нации.

Ситуация настолько обострилась, что эксперты уже поговаривает о необходимости введения продуктовых карточек для беднейших слоев населения или введения продуктовых субсидий. Однако власть предпочитает тратить миллиарды на птичий бизнес олигархов (большую часть дотаций в 2017 году получил "Мироновский хлебопродукт", заняв 55% рынка птицы) вместо того, чтобы прийти на помощь бабушкам и дедушкам, которые за последние деньги содержат молочный скот, который собственно говоря, и насыщает рынок Украины.

Впрочем, правительство не только не помогает личным хозяйствам, но собственно, пытается их угробить с помощью введенных евростандартов, которые запрещают продавать молоко второго класса, к которым в основном, и относится сырье крестьянских коров.

Переведя молочников на евронормы (дойка автоматизированным способом и т.д.), правительство не удосужилось обеспечить крестьян соответствующей финансовой поддержкой. Поэтому не исключено, что в этом году мы увидим куда большее падение поголовья крупного рогатого скота и свиней.

"Когда мы подписывали соглашение об Ассоциации, то Европейским союзом были выделены средства на создание политики развития, старая команда в МинАПК написала стратегию, которая не была воспринята обществом. В итоге возвратились к стратегии, которую написала еще "злочинная влада". В итоге произошел дисбаланс. В Госспотребслужбе есть требования по гармонизации законодательства с европейским, с другой стороны, нет стратегии по поддержке малого производителя молока на необходимые стандарты. И что самое неприятное, никому до этого нет дела. 30 лет у нашей молокоперерабатывающей отрасли нет собственного сырья. Когда приватизировали колхозы, то животноводство было попросту уничтожено, как не очень экономически эффективное направление хозяйствования. Вопросы обеспечения молокозаводом качественным отечественным сырьем системно не решается. Более 40% молока производятся в сельских мелких домохозяйствах, то есть это молоко коровы сельской бабушки. И она например, очень боится потерять субсидию на отопление, поэтому может не решится на получение дотации, потому что боится потерять субсидию. В общем, мы не видим, чтобы министерство ввело в круг получателей дотаций мелких производителей молочного сырья, и это очень прискорбно", — отметила координатор аналитического центра Аграрного Союза Украины Лариса Старикова.