Помощь селу от Гройсмана: деньги поделят агробароны

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Щедрые посулы

На днях премьер-министр Владимир Гройсман пообещал представителям агропрома щедрую помощь в размере 6,3 млрд грн, озвучив приоритеты в господдержке села.

Первый — удешевление кредитов для развития животноводства и птицеводства путем возмещения процентной ставки по банковским кредитам и через погашение части кредита, привлеченного на строительство и реконструкцию ферм.

Второй — специальная дотация на содержание коров, выращивания молодняка крупного рогатого скота.

Третий — частичное возмещение стоимости племенных животных, строительства и реконструкции ферм, доильных залов, кооперативных мясоперерабатывающих предприятий.

"Мы предполагаем поддержку молочного стада. Всем юрлицам-производителям мы компенсируем около 1,5 тыс грн за дойную корову в год, чтобы они увеличивали надои молока", — сказал премьер. В то же время, личным домохозяйствам предоставят по 2,5 тыс грн за каждую голову молодняка, который содержится не менее 12 месяцев.

Премьер также посулил деньги и садоводам.

"70% стоимости посадочного материала будет компенсировано государством. Единственный вопрос — чтобы этот посадочный материал был произведен в Украине. Если хочешь создать сад, пожалуйста — закупайте украинские саженцы, высаживайте их, и мы компенсируем 70% этого посадочного материала", — пояснил Гройсман.

"Власть наконец представила программу поддержки агросектора, на которую предусмотрела 6,3 млрд гривен. Причем почти 2,5 млрд грн может достаться нескольким крупным агрохолдингам, а для поддержки нескольких десятков тысяч фермерских хозяйств предусмотрено только 1 млрд гривен. Чиновники до сих пор не обнародовали соответствующих постановлений о порядке использования средств, предусмотренных в нынешнем госбюджете на помощь сельхозпроизводителям", — заявил глава Аграрной партии Виталий Скоцык.

"Происходит тупая раздача денег из бюджета тем, у кого их и так в избытке. При этом, около 4-х миллионов обычных крестьян, всю свою жизнь трудящихся в поте лица, денег не увидят, потому что помощь правительства выделяется только юридическим лицам", — отметил блоггер и политик Геннадий Балашов.

Детализация

В прошлом году на дотации было также потрачено около 4 млрд грн, однако половина суммы ушла "птичьим" олигархам — Косюку и Бахматюку, которые находятся в приятельских отношениях с президентом. Дело в том, что госпомощь рассчитывалась из суммы уплаченного аграрного НДС. Поскольку "куриные" короли заплатили больше всего этого налога, то им соответственно досталось и больше госпомощи. Это вызвало скандал, поскольку дотации поделили между собой друзья президента, которые буквально купаются в роскоши и покупают себе роскошные яхты. В 2018 году правительство вновь направляет 4 млрд грн на поддержку животноводства.

В этом году схема поддержки будет не менее мутной, благодаря чему "куриные" короли снова смогут доить госбюджет.

Во-первых, производители курятины в 2018 году будут получать до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик. Также правительство предлагает компенсировать 25% капитальных затрат на птицефабрики.

Во-вторых, птицефабрики также могут получить дотации в виде компенсации 25% тела привлеченных в банках кредитов. В целом предусматривается, что птицефабрики, животноводческие фермы и доильные залы могут компенсировать четверть кредитов, размер каждого из которых не превышает 350 млн гривен.

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"В 2018 году правительство вновь направляет 4 млрд грн на поддержку животноводства. Расчеты за этим стоят? Не вижу смысла вкладывать деньги государства в строительство животноводческих комплексов, бизнес и так туда инвестирует", — заявил "Экономической правда" старший экономист проекта "Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине" Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

Он отметил, что государству необходимо больше выделять деньги не на дотации, а на научные исследования, развитие инфраструктуры, соблюдение правил пищевой безопасности, санитарные и ветеринарные мероприятия.

Косюку — на новую яхту

Как и ожидалось, финансовая поддержка Косюков и Бахматюков не привела к каким успехам в сельском хозяйстве.

"Итоговые цифры — лучший ответ. Индекс сельскохозяйственной продукции сократился на 2,7%. Мясо и мясопродукты в целом на внутреннем рынке за прошлый год подорожали на 29,4% (стоимость курятины выросла на 28%, телятины — на 33%). Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,5%, свиней — на 8,2%. Хотя программа помощи вроде была направлена прежде всего на развитие и поддержку животноводства. Да еще и якобы имела целью предотвратить слишком резкое повышение цен на продовольствие", — отметил Виталий Скоцык.

По данным Госстата, поголовье коров в 2017 году сократилось на 2%, свиней — на 8%, а курей — выросло только на 1,7%. При этом, доля "Мироновского хлебопродукта" (ТМ "Наша Ряба" Косюка) на украинском рынке выросла до 38%. Таким образом, "куриный" олигарх сможет купить себе очередную роскошную яхту и построить новый шикарный особняк под Киевом за счет средств налогоплательщиков. К слову, он является бывшим замглавы Администрации Президента Порошенко.

"Уже сейчас видно, что программа поддержки агросектора — это очередной пиар власти и скрытая поддержка аграрных олигархов. Она не сможет существенно улучшить ситуацию в отрасли. Малые и средние фермерские хозяйства, в лучшем случае, получат мизерные компенсации, существенно не изменят их положение. Украина требует комплексного подхода к развитию сельского хозяйства, с учетом миллионов украинцев, работающих на земле. А не только отдельных крупных агропредприятий", — считает Скоцык.

"Агробароны Украины пользуются плодородной украинской землёй за бесценок, потому что берут её в аренду за копейки из-за моратория на продажу с/х земель. Агробароны не способны мыслить креативно, не способны созидать как предприниматели. Они умеют только брать и тратить из бюджета. Поэтому их сельскохозяйственные фирмы, открытые по всей Украине, нерентабельны и существуют за счёт госдотаций и госпреференций. И именно поэтому у сельского хозяйства Украины нет будущего. Деньги из бюджета выбрасываются на заграничные банковские счета, яхты, особняки госбаронов, на обучение их детей в лучших вузах мира, на лечение их родственников в передовых западных клиниках", — заявил Балашов.