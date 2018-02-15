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    ЕБРР дал украинскому агрохолдингу $50 млн

    (обновлено: )6710
    Как выяснилось, кредит на сумму 50 миллионов долларов является частью более широкой инвестпрограммы на 200 миллионов долларов, он направлен на развитие зерновой логистической инфраструктуры.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдал на улучшение логистической инфраструктуры украинскому агрохолдингу "Нибулон" кредит в 50 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости.

    Церемония подписания кредитного соглашения состоялась в четверг в Киеве при участии гендиректора "Нибулона" Алексея Вадатурского и директора ЕБРР на Украине Шевки Аджунера.

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    "Этот кредит на сумму 50 миллионов долларов является частью более широкой инвестпрограммы на 200 миллионов долларов, он направлен на развитие зерновой логистической инфраструктуры", — сказал Аджунер журналистам на брифинге. По его словам, кредит выдается на семь лет, процентная ставка является коммерческой тайной и не разглашается.

    По данным ЕБРР, выделение кредита позволит увеличить объем грузоперевозок по внутренним водным путям, а также увеличить экспорт зерна до 8 миллионов тонн в год. Финансирование будет состоять из двух кредитов: первый — до 40 миллионов долларов, который предоставит сам ЕБРР. Второй — до 10 миллионов долларов, он будет синдицирован коммерческими банками. Выделенные средства пойдут на завершение инвестиционной программы, которая включает строительство трех новых зерновых терминалов и расширение флотилии "Нибулона"

    Предприятие "Нибулон" — совместное украинско-венгерско-британское сельскохозяйственное предприятие, создано в 1991 году. "Нибулон" — один из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает более 70 тысяч гектаров земли. Семь филиалов компании занимаются животноводством.

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