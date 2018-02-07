Доите, Шура, доите. Последствия "евроинтеграции" для украинской молочки

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украинское молоко вне закона

После 1 июля 2018 года украинские заводы будут принимать только три сорта молока: экстра-класса, высшего и первого. Этот требуют стандарты ЕС в рамках подписанного соглашения об ассоциации с ЕС. 75% сырья молокозаводы получают от коров крестьян (1-3 коровы на хозяйство), которые доят своих буренок ручным способом. Такое молоко в Европе считается сырьем второго сорта, поэтому не может продаваться на переработку. В рамках подписанного соглашения об Ассоциации с ЕС, новый стандарт должен был вступить в силу с 1 января, однако аграрное министерство решило отложить дату вступления документа в силу на 6 месяцев, опасаясь протестов селян.

Чиновники, видимо считают, что за каких то полгода крестьяне смогут кардинально улучшить качество молока и подтянуть его к стандартам ЕС, согласно которым доение должно производиться специальными аппаратами, которые исключают контакт молока с руками или воздухом. Еще одно существенное технологическое требование ЕС – мгновенное охлаждение молока до четырех градусов по Цельсию для того, чтобы в нем не завелись бактерии. Продавцы сырья должны соблюдать гигиенические нормы, процеживать молоко и вовремя (в течение часа после доения) сдавать его перерабатывающим предприятиям для хранения в холодильниках.

Таким образом крестьяне должны потратить немалые деньги на холодильные установки, доильные аппараты или даже целые доильные залы.

Большая часть коров доится руками селян разного возраста, потом молоко сцеживают в ведро, затем сливают в бочку. Не исключено что такие держатели молочного скота и технологии вскоре могут остаться без заработка, если правительство запретит молокозаводам принимать такое молоко. Крестьяне и сами рады наладить промышленный процесс доения молока, однако у них на это нет средств. Не секрет, что львиная часть держателей молочного скота — это пенсионеры, которые и держат корову из-за того, что на пенсию прожить не могут.

"Самостоятельно наладить процесс сбора и хранения молока по европейским стандартам держатели 1-2 коров, вероятно не смогут. Государственные усилия направлены на создание кооперативов по первичному сбору молока. Стоимость подобных кооперативов составит от 3 до 10 млн грн. Государственная помощь позволит создать подобные кооперативы, тем самым, заинтересует селян разводить больше коров молочных пород", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина гендиректор Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак.

Крестьянам — крохи, олигархам — миллиарды

Если европейские страны выделяют миллиарды евро на поддержку молочного скота и современные методы доения и сохранения сырья, то украинская власть сокращает финансовую помощь. В 2017 году сумма дотаций агропроизводителям составила всего 0,14% ВВП. Почти половину госпомощи тогда получили аграрные короли, близкие к власти — производители курятины и яиц Юрий Косюк и Олег Бахматюк.

Владельцы молочных коров почти ничего не получили из казны. В этом году история может повторится. В правительственных планах — продолжить финансирования птицеводства. В частности, производители курятины в 2018 году будут получать до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик. Правительство предлагает также компенсировать 25% капитальных затрат на птицефабрики.

Производители молочного скота в этом году должны получить 2 млрд грн. Это капля в море, учитывая годовые потребности населения в молоке. Этих денег не хватит на то, чтобы перевести держателей коров на автоматизированный и стерильный прием молока. Мало того, чиновники до сих пор не провели инвентаризацию хозяйств, которые нуждаются в госпомощи для перехода на новые стандарты в молочной отрасли. Отсутствует даже приблизительная финансовая оценка средств, необходимых для "европеизации" отечественной "молочки". В этой ситуации крестьянам придется или продавать излишки молока на рынок, или сдавать его задешево тем же самым сборщикам молока, которые будут продавать его тем же молокозаводам, однако под видом сырья первого сорта. От этого пострадает как продавцы молочного сырья (закупочные цены снизятся), так и потребители молока (несоответствие цены и качества товара). Только в прошлом году молочные продукты подорожали на 30%. Не исключено, что после подобной "евростандартизации" молочка подорожает еще больше, тогда как закупочные цены снизятся до минимума.

"Производители начали получать "письма счастья" от переработчиков о снижении закупочных цен. При этом, сейчас нет оснований для резкого снижения цен на молоко от сельхозпроизводителей. Снижение цен было бы оправданным, если бы продукция дешевела на прилавках магазинов. Но мониторинг цен свидетельствует, что цены на молочные продукты сохраняются на прежнем уровне…

Украинцы стали потреблять значительно меньше молочной продукции. Если норматив потребления составляет 430 кг на душу в год, то дай Бог, если в этом году потреблением составит 200 кг… На новые стандарты давно пора переходить, однако государственная поддержка этого процесса сильно запаздывает. Учитывая порядок финансирования, то дай Бог, чтобы получатели получили помощь к концу года", — отметил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук.

Молоко будем импортировать?

Молокозаводы также обескуражены подобного рода "европеизацией". Они и так испытывают нехватку сырья, однако могут купить зачастую только некачественное молоко.

"Уже сейчас кооперативы сталкиваются с ситуацией, что закупочные цены настолько низкие, что продавать молоко попросту нерентабельно. С учетом того, что из-за ввода новые стандартов отсеется порядка 40-50% молока, которое является сырьем второго сорта, то уже сейчас необходимо задуматься об импорте молока. Ведь это будет дешевле, чем развивать собственное производство, потому что цена на сырье в Европе можем быть дешевле, чем отечественное сырье", — отметил на пресс-конференции в РИА Новости Украина генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В соседней Прибалтике ждут не дождутся, когда появится новый рынок сбыта, поскольку им некуда девать свое сырье. Прибалтика столкнулась с похожими проблемами столкнулась после вступления в Евросоюз в 2004 году. Войдя в ЕС, прибалтийским фермерам пришлось существенно сократить поголовье скота, фермеры стали подвергаться регулярным штрафам за производство молока сверх разрешенного Брюсселем уровня.

Результатом стало снижение внутреннего потребления. В целом, с 2004 по 2015 год молоко в в Прибалтике подорожало в два раза. Молочники Латвии заявили, что вынуждены работать в отсутствие прибыли — цены, по которым она вынуждены продавать свою продукцию, едва покрывают издержки или делают производство убыточным. За 2016 год в стране закрылись более 130 молочных хозяйств, а рядовые жители практически перестали держать коров.

Прибалтийским фермерам не хватает собственного рынка, а также рынка ЕС, поэтому они с радостью продадут свое сырье первого сорта украинским молокозаводам. Фактически, мы вернемся к ситуации 90-х годов, когда на прилавках магазинов доминировали импортные молочные продукты. Лишь с большим трудом украинским молочникам в 90-х удалось возвратить рынок, однако после «евростандартизации» им придется вновь утратить свои позиции на прилавках украинских магазинов.