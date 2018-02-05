Агроэкспорт из Украины в Евросоюз вырос почти на 40%

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Экспорт аграрных и пищевых продуктов Украины в Евросоюз в 2017 году вырос на 37,1%, или почти на $1,6 млрд, и составил $5,8 млрд, рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

Как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукцией между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или $1,9 млрд, и составил $8,1 млрд. При этом Украина экспортировала продуктов в страны ЕС на $5,8 млрд.

По словам Трофимцевой, главными продуктами украинского агроэкспорта, прилагаемой к рынку ЕС в 2017 году, являются зерновые злаки – $1,7 млрд, масло – $1,4 млрд, семена масличных культур – $1,1 млрд.

"Но, кроме этого, рост нашего экспорта за прошлый 2017 год в страны ЕС также произошло за счет увеличения поставок нишевых, переработанных и готовых пищевых продуктов. Например, экспорт мяса птицы увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 годом на $64,9 млн, продуктов из муки и крупы – на $32,4 млн, соков – на $28,3 млн, меда – на $25,5 млн, кондитерских изделий – на $15,4 млн, масла сливочного – на $11,7 млн", – отметила она.

Топ-5 торговых партнеров Украины в ЕС возглавляют Нидерланды с долей 18%, Испания – 14,3%, Польша – 13,2%, Италия – 12% и Германия – 10,5%.

Как сообщалось ранее, Украина существенно увеличила экспорт шмелей на 23,5 тонны.