Украина значительно нарастила экспорт шмелей

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина существенно увеличила экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает агентство "Украинские новости".

В период с января по сентябрь 2017 года из Украины было вывезено 73 тонны шмелей, что на 48%, больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В денежном выражении поставки принесли 307,3 тысячи долларов, что в два раза больше, чем в позапрошлом году.

По словам Дарьи Гриценко, эксперта аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара. Три четверти поставок украинских шмелей приходится на Европу, четверть — на страны СНГ, сообщила Гриценко.

При этом импорт шмелей, которых аграрии используют для естественного опыления сельхозкультур, сократился на один процент и составил 10,1 тонн. Средняя стоимость ввозимых шмелей достигает 40,6 доллара за килограмм.

Ранее сообщалось, что Украина за 11 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС.