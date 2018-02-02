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    Экономика

    Украина значительно нарастила экспорт шмелей

    (обновлено: )31611
    Средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара. Три четверти поставок украинских шмелей приходится на Европу, четверть — на страны СНГ. За 9 месяцев прошлого года экспорт вырос на 48%.
    Шмель на георгине. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина существенно увеличила экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает агентство "Украинские новости".

    Бен Ходжес
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    В период с января по сентябрь 2017 года из Украины было вывезено 73 тонны шмелей, что на 48%, больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В денежном выражении поставки принесли 307,3 тысячи долларов, что в два раза больше, чем в позапрошлом году.

    По словам Дарьи Гриценко, эксперта аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара. Три четверти поставок украинских шмелей приходится на Европу, четверть — на страны СНГ, сообщила Гриценко.

    При этом импорт шмелей, которых аграрии используют для естественного опыления сельхозкультур, сократился на один процент и составил 10,1 тонн. Средняя стоимость ввозимых шмелей достигает 40,6 доллара за килограмм.

    Ранее сообщалось, что Украина за 11 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС.

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