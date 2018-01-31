Италия на четверть увеличила экспорт товаров в Украину

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт — на 23,5%, заявил во время открытия украинского-итальянского бизнес-форума министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

"Экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт — на 23,5%. Это означает, что произошел рывок вперед в нашем деловом обмене. И мы должны его углублять", — сообщил Альфано, передает УНН.

По его словам, странам нужно преодолеть старое видение внешней политики, в том числе имеется в виду развитие экономической дипломатии.

"Итальянские предприниматели имеют большую заинтересованность в сотрудничестве с Украиной. Реформы, которые проводятся в Украине, каждый раз увеличивают ее интегрированность в Европу. Призываю итальянские предприятия инвестировать в Украину", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко обсудил с Анджелино Альфано, который также является председателем ОБСЕ, ситуацию в Крыму и Донбассе.