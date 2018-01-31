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    Италия на четверть увеличила экспорт товаров в Украину

    (обновлено: )11410
    Как сообщил министр иностранных дел Италии, экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт - на 23,5%.
    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт — на 23,5%, заявил во время открытия украинского-итальянского бизнес-форума министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

    Газовая конфорка
    flickr.com/sunshinecity
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    "Экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт — на 23,5%. Это означает, что произошел рывок вперед в нашем деловом обмене. И мы должны его углублять", — сообщил Альфано, передает УНН.

    По его словам, странам нужно преодолеть старое видение внешней политики, в том числе имеется в виду развитие экономической дипломатии.

    "Итальянские предприниматели имеют большую заинтересованность в сотрудничестве с Украиной. Реформы, которые проводятся в Украине, каждый раз увеличивают ее интегрированность в Европу. Призываю итальянские предприятия инвестировать в Украину", — подчеркнул он.

    Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко обсудил с Анджелино Альфано, который также является председателем ОБСЕ, ситуацию в Крыму и Донбассе.

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