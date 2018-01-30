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    Экономика

    ДНР начала экспортировать муку в Россию

    (обновлено: )19460
    В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что "впервые за историю существования республики экспортировали пока небольшое количество муки, но начали поставки муки на территорию Российской Федерации".
    Мука
    roscontrol.com

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Донецкая народная республика начала экспортировать муку в Россию, сообщил во вторник журналистам и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Владимир Антонов, сообщает РИА Новости.

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    Оксана Блищик/Facebook
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    Ранее в Минагропроме ДНР заявляли, что республика обеспечена необходимым количеством зерна, и в 2018 году планируется начать экспорт муки.

    "Мы впервые за историю существования республики экспортировали пока небольшое количество муки, но начали поставки муки на территорию Российской Федерации", — сказал Антонов.

    Сколько было экспортировано муки, он не уточнил.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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