Украина выбилась в лидеры по экспорту мяса птицы в ЕС

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.

С января по октябрь прошлого года Украина экспортировала 129,7 тысяч тонн мяса птицы в страны Европейского Союза.

Как сообщает сообщает Евростат, таким образом Украина заняла первое место в рейтинге стран мира по экспорту соответствующей продукции.

Второе место в мире занимает Гонконг. В январе-октябре Гонконг экспортировал 122,1 тыс. тонн мяса птицы в страны Европейского Союза. Замыкает тройку лидеров Гана с показателем экспорта мяса птицы в 113,4 тыс. тонн.

Также сообщается, что за год (январь-октябрь 2017 до января-октября 2016) Украина нарастила экспорт мяса птицы в страны ЕС на 38%.

Как сообщалось ранее, все виды мяса в 2017 году подорожали на 28-67%: сало – на 67%, свинина – 39%, говядина – 33% и тушка куриная – 28%.