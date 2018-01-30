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    Украина выбилась в лидеры по экспорту мяса птицы в ЕС

    (обновлено: )20301
    Всего за год (январь-октябрь 2017 до января-октября 2016) Украина нарастила экспорт мяса птицы в страны ЕС на 38%.
    Мясо индейки. Архивное фото
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. 

    Мясоедение и права животных: где грань дозволенного. Мнение эколога
    РИА Новости Украина/Youtube
    Мясоедение и права животных: где грань дозволенного. Мнение эколога
    С января по октябрь прошлого года Украина экспортировала 129,7 тысяч тонн мяса птицы в страны Европейского Союза.

    Как сообщает сообщает Евростат, таким образом Украина заняла первое место в рейтинге стран мира по экспорту соответствующей продукции.

    Второе место в мире занимает Гонконг. В январе-октябре Гонконг экспортировал 122,1 тыс. тонн мяса птицы в страны Европейского Союза. Замыкает тройку лидеров Гана с показателем экспорта мяса птицы в 113,4 тыс. тонн.

    Также сообщается, что за год (январь-октябрь 2017 до января-октября 2016) Украина нарастила экспорт мяса птицы в страны ЕС на 38%.

    Как сообщалось ранее, все виды мяса в 2017 году подорожали на 28-67%: сало – на 67%, свинина – 39%, говядина – 33% и тушка куриная – 28%.

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