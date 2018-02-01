Несколько реальных экспертных слов о реальной экономике

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальный банк с 26 января повышает учетную ставку до 16% годовых. Как говорится в заявлении НБУ, это решение связано с высокой инфляцией, темпы которой значительно превысили прогноз регулятора. В центробанке считают, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года. Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 1 марта 2018 года.

Какие последствия повлечет за собой принятое НБУ решение, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по банковским вопросам, заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Как повлияет решение Нацбанка на Украину?

— Короткий промежуток времени будем жить хорошо, а дальше посмотрим. Теперь, по сути. Смотрите, в прошлом году у нас были прогнозы по инфляции порядка 7-8%, по факту мы имеем 14%. Последние полтора-два месяца у нас достаточно активно, резко начал расти курс доллара. Куча факторов в этой плоскости было. Если брать глобально, самый большой фактор – это то, что у нас разница между экспортом и импортом составляет уже порядка 5 млрд долларов минус, то есть, по большому счету, мы больше покупаем, чем зарабатываем.

Это показатель на какой период?

— Это за прошлый год, и эта тенденция, к сожалению, сохраняется, и если раньше мы рассчитывали, что покроем эту дыру международными займами, в чем же наша тревога по поводу МВФ, то, к сожалению, исходя из нынешней составляющей, то, что декларирует наше правительство, наш президент, у нас нет шансов на то, что мы в ближайшее время получим эти деньги. И третий фактор, тут уже о хорошем, это то, что, очевидно, вопрос с главой НБУ решен, все согласования получены, утверждение получено, осталось формализовать этот процесс. Я так думаю, это в первые дни ближайшей сессии произойдет, и таким образом нынешний и.о. главы НБУ уже фактически вступил в свою роль, и учитывая то, что основная конституционная задача НБУ — так Конституция требует и требует закон о НБУ – это стабильность денежной единицы, поэтому основная задача – нужно остановить рост доллара, и мы видим, что последние пару дней у нас немножко доллар припал.

Это связано именно с тем, что НБУ поднял ставку рефинансирования, и сейчас я расскажу, что это такое. И я так думаю, что еще раз будет поднимать для того, чтобы гривна подорожала, для того, чтобы для тех, кто брал эти дешевые деньги и потом пытался заработать, дорогие деньги становились бы невыгодными для подобных операций. Поэтому цена потихонечку растет. Естественно, за собой это потянет удорожание кредита, естественно, за собой это потянет некие структурные изменения в части инфляционных процессов, но пока мы стабилизируем эту ситуацию. Есть другая проблема, которая связана с этим – это роль правительства в нашей экономике, и если мы знаем, что по облигациям внутреннего государственного займа ставки были повышены, то сегодня они уже продаются на уровне 16,5%, если месяца два-три назад стояли 14%. То есть таким образом правительство подымает ставки и продолжает "пылесосить" рынок, вытягивая гривну в массу на себя, тем самым не стимулируя банки заниматься теми функциями, которыми они должны кредитовать экономику.

Возможно, это сделано с учетом инфляции? Они пытаются оттянуть лишнюю массу?

— Нет. Правительство закрывает свои дыры, текущий баланс. Как мы изначально сказали, у нас между экспортом и импортом — дырка, у нас индекс экономической активности, к сожалению, падает, экономика… знаете, рост ВВП на 1,5-2% по факту и прогнозных, что мы там мечтаем о 3%, при том, что у нас в 2014-2015 году рухнуло на 15%. Для сведения. Вся мировая экономика за последние десять лет выросла на 50%, Украина упала на 25%. И в данной ситуации правительство пытается закрыть текущие дыры вот этими процессами. Поэтому, резюмируя, ставки рефинансирования – это инструмент регулирования денежной массы, которой кредитует НБУ финансовую систему для того, чтобы проводились те или иные операции, и для того, чтобы не позволить конечным потребителям этих ресурсов спекулировать на валютном рынке, цены были подняты, и, очевидно, мы сегодня видим, что если три дня назад обменники были на уровне покупки, я говорю не о продаже, на 28,7 гривен за доллар, то сегодня уже — 28,4. Я думаю, примерно в таких границах курс остановится, к сожалению, не упадет до мечты нашей 8 гривен, даже до 28 не упадет, но факт то, что хотя бы стабилизируется ситуация, позволит бизнесу хотя бы в ближайший месяц-два немножко вздохнуть.

Что касается валюты, есть ли смысл ориентироваться на тот среднегодовой взвешенный летний курс, который заложен в бюджете?

— Мы живем в такое непрогнозируемое время, и есть факторы, которые нам не дают оптимизма. С другой стороны, есть, слава Богу, сегодня требование мирового сообщества в адрес Украины, что, ребята, прекращайте заниматься "дурней", начинайте все-таки думать об экономике, о стране и выполнении всех тех деклараций, которые были на Майдане, как бы сейчас пафосно это не было сказано. О чем я говорю? Это развитие малого, среднего бизнеса, это реструктуризация наших экономических процессов, где мы должны, по большому счету, исключить влияние монополии на нашу экономику.

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Вот я, готовясь к эфиру, обратил внимание на такой факт. У нас налоговая инспекция заявила о первых десяти наиболее жирных налогоплательщиках, которые платят налоги в бюджет – "Укргаздобыча", табачная компания "Прилуки", "Филип Моррис", "Нафтогаз", "Укрнафта", "Укртатнафта", "Энергоатом", "Укртрансгаз". Что это означает? Что 70% из этих наибольших налогоплательщиков – это государственные компании, это монополисты, и, по большому счету, они могли бы еще больше платить, то есть, подняв цену как монополисты, больше получать прибыли, а остальные — это табачные компании, которые используют физиологическую зависимость, можно сказать, наркотическую зависимость общества. И куда денутся эти бедные курильщики? Сколько им скажут, столько и будут платить за табак. Вот и все. Хотя во всем мире, по большому счету, государственные компании не являются лидерами экономики, они выполняют другую функцию.

Они, по большому счету, являются оплотом для стабильности государства, а основную прибыль в бюджете формируют либо частный, мелкий бизнес, но никак не государственные компании. И это — глобальная проблема, которую мы не решаем на протяжении 20 лет и даже на протяжении этих четырех лет. У нас абсолютно не реструктуризируется наша экономика. Потому что, знаете, ума большого не надо сказать "Нафтогазу" поднять цены на газ на 100% для населения, население проплатит это поднятие, и тем самым "Нафтогаз" скажет: у нас на 100% выросла прибыль. Мы же не говорим сейчас о бонусах и так далее, потому что там топ-менеджмент завязан на бонусировании, то есть чем больше прибыли, тем больше у них там зарплаты.

Когда мы говорим о повышении учетной ставки НБУ, это означает, что предпосылки для изменений в экономике не создаются, потому что если повышается ставка, то кредитования малого, среднего бизнеса на развитие не будет?

— Не будет. Сегодня она вообще не изменилась, и она останется такой, какой есть практически. Сегодня наша банковская система не кредитует в той форме, в том виде, которая необходима.

Наблюдалось определенное снижение кредитных ставок. Повлекло ли это за собой оживление кредитования?

— Так скажем, депозиты начали расти, потому что доступ к рынку кредитов был очень серьезно ограничен. Только узкое количество людей и компаний могли получать эти кредиты по таким низким ставкам. Депозиты падали очень активно, и здесь тоже одна из проблем, потому что резко у нас обвал депозита произошел после национализации ПриватБанка, и когда у нас на банковском рынке стало больше 50% государственной собственности и банк начал монопольно диктовать правила игры, ребята, было 20%, стало 15%, 16%, а за минусом налогов доходность стала уже на уровне 12%. То есть, по большому счету, сегодня, положив 100 гривен на депозит, через год народ, по большому счету, потерял, и становится невыгодно вкладывать эти деньги в экономику с пользой банковской системе.

К слову, политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" спрогнозировал, что Украина получит транш от МВФ, как и обещает президент, однако его цена будет слишком высока для народа.