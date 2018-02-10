Из Одессы: "молочного Голодомора" не хотите ли?

РИА Новости Украина

Этим летом украинских производителей молока ожидает серьезное испытание – новые стандарты качества продукции, перейти на которые нас обязывает соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Корреспондент "Думской" Николай Мазур отправился на север области, чтобы узнать, готовы ли к переменам крестьяне, чьи зорьки и буренки производят 91% всего молока региона.

Село Обжилое Балтского района не относится к числу богатых, но и в совсем уж вымирающие его записывать не стоит, хотя заброшенные дома встречаются. Люди тут не голодают, совсем пропащих алкоголиков немного, развивается какой-никакой бизнес, есть благоустроенный парк, деревянная церковь необычной архитектуры и очень красивый дом культуры. Но сегодня отзывчивые и добродушные жители встревожены. Прямо на автобусной остановке проходит собрание, на котором бурно обсуждается грядущая "европеизация" животноводства.

Обжилое входит в так называемый "молочный пояс" Одесской области, к которому относят Кодымский, Балтский, Любашевский, Великомихайловский, Ананьевский районы. Здесь масса народу выживает только за счет сдачи молока.

В этом году их ждут очень серьезные перемены. Требования к собираемому молоку значительно повысятся, что, по мнению многих, может убить украинское село.

Сегодня в Обжилом проживает 680 человек, на которых приходится 165 дойных коров. Эти животные, как в Индии, практически священны. Правда, религия тут ни при чем, чистая прагматика: в зависимости от времени года, наличия или отсутствия телят, корова ежесуточно дает своему хозяину 13-18 литров молока. Еще два месяца назад сборщики молока платили селянам 5 гривен за литр, сейчас закупочная цена – 7 гривен.

С одной стороны, это немного (в супермаркете литр), с другой, ежедневно можно рассчитывать на 100-120 гривен.

"Наша корова приносит каждый месяц 2500-3000 гривен, от этой суммы нужно отнять 500-700 гривен на корма, выпас (здесь принято нанимать пастуха, череда, то есть выпас сельского стада по очереди самими владельцами коров, не практикуется, – Ред.), но все равно это живая копейка, и если к ней прибавить еще нашу пенсию, то жить худо-бедно можно", – рассказывает местная жительница Нина Ивановна.

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"Работы в селе, за редким исключением, нет, фермерство не развито: землю обрабатывают крупные агрофирмы, – поэтому многие люди живут исключительно продажей молока. Заберите у них эту возможность, и вы нанесете серьезнейший удар по селу, возможно, даже смертельный", – говорит сельский староста обжильского старостинского округа Дмитрий Форостянный.

"Это будет новый Голодомор", – вторят ему обжиловцы.

Чего же так боятся селяне и обоснованы ли их страхи? Еще 1 января 2018 года Украина должна была перейти на новый ГОСТ 3662:2015 "Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови", регулирующий вопросы качества молочной продукции. Потом вступление в силу отложили до 1 июля. Согласно этому стандарту, от производителя будут принимать только три сорта молока: "экстра", "высший" и "первый". Второй сорт, как и несортовое молоко, должны остаться в прошлом.

Проблема заключается в том, что две трети молока, сдаваемого селянам-посредникам для последующей поставки на предприятия, – именно второго сорта. При этом, согласно данным облуправления аграрной политики, индивидуальные хозяйства продуцируют 91% всего молока региона – на сельхозпредприятия приходится лишь 9%. Таким образом, практически все молоко Одесской области имеет шансы резко стать непригодным для использования.

Думская.net Хозяйственный двор в селе

Почему молоко зорек и буренок не дотягивает до европейских стандартов? Причин несколько. Во-первых, на его качество влияет состояние самого животного, которое может выглядеть совершенно здоровым и при этом иметь проблемы, отражающиеся на качестве молока. Медицинское обслуживание коров в селе простое и суровое – если рогатая заболела, то ее в лучшем случае накачают антибиотиками (при этом сбор молока не прекращается!), в худшем – отдадут на мясо. Ветеринаров всего пару человек на район, и они не считают своей обязанностью мотаться по селам. Чаще всего владелец даже не знает, что животное болеет, и продолжает преспокойно его эксплуатировать.

Во-вторых, на качество влияет сам процесс доения, которое в идеале должно производиться в санитарных условиях при помощи доильного аппарата. Ведь даже самые чистые руки доярки не обеспечат стерильности на уровне "экстра". В жизни, увы, все совсем не так.

Жители Обжилого признаются: на все село есть три-четыре доильных аппарата, и они принадлежат самым зажиточным хозяевам.

"Знаете, как мой доильный аппарат называется? Две руки! Другого у меня не будет, потому что он стоит 7 тысяч гривен, у меня не на что его купить", – эмоционально рассказывает жительница Обжилого Варвара.

Разумеется, условия жизни коров за последние столетия тоже не изменились. Это по-прежнему саманный или деревянный хлев, не всегда чистый: на полу – сено вперемешку с грязью и фекалиями животных.

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"Сегодня в Украине только молоко "экстра" соответствует высоким требованиям к безопасности в ЕС, – говорится в комментарии представительства Европейского союза в Украине. – Для сравнения: уровень разрешенного количества микроорганизмов в молоке первого сорта в пять раз выше, чем это разрешено в ЕС. Для молока высшего класса уровень микроорганизмов – в три раза выше".

Что же делать крестьянам? Чиновники в своих инструкциях делают упор не только и не столько на модернизацию оборудования.

Думская.net Коровы в селе Обжилом Одесской области

По словам заместителя министра агрополитики Елены Ковалевой, повышение качества молока со второго сорта на первый не требует значительных затрат. Речь идет о соблюдении гигиены персонала и самих животных. Персонал, задействованный в работе с животными, должен быть в чистой одежде, использовать чистые перчатки, мыть руки с мылом или дезинфицировать их. Для доения нужно применять чистые емкости, желательно доильный аппарат или доильные установки, которые необходимо мыть и дезинфицировать после каждого доения. И конечно, коровы должны подлежать ветеринарному ухода.

Базовые рекомендации для хозяйств населения по гигиене производства молока подготовлены Госпродпотребслужбой совместно со швейцарско-украинским проектом SAFOSO.

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"Производителям молока целесообразно работать над улучшением санитарно-гигиенических условий труда. Молоко высшего качества стоит больше, чем второго, разница в среднем достигает двух гривен и больше. А молоко-сырье высшего качества пользуется повышенным спросом. Сейчас его доля в структуре закупки составляет 15,5%, а год назад – 13,8%. Более того, именно молоко экстра-класса в целом является базой для производства молочных продуктов, предназначенных на экспорт", – отмечает Елена Ковалева.

Простые селяне о планах министерства имеют самое приблизительное представление и красивые слова о модернизации и прогрессе воспринимают, как правило, в штыки. Государство, в свою очередь, предусмотрело дотации (миллиард гривен на этот год), однако чтобы получить их, людям нужно будет создавать кооперативы и фермерские хозяйства. Как это делать и что из этого выйдет, простые труженики не знают.

Думская.net Заброшенный частный дом в селе Обжилое Одесской области

"Кроме того, есть сомнения в экономической составляющей. Скажем так, если мы создадим кооператив, то 165 коров – это мало. Скорее всего, такое объединение не будет рентабельным", – считает Дмитрий Форостяный.

Позитивным изменениям препятствует не только недостаток коров, инертность селян и грязные хлевы, но и сговор заготовителей, монопольно устанавливающих закупочные цены. Это настоящая молочная мафия!

"Были, когда ребята побогаче хотели выйти со своим молоком напрямую на предприятия без посредников, однако им дали понять – этого лучше не делать, можно пожалеть. Точно так же сюда не пускают чужих сборщиков, которые готовы установить более выгодные для нас цены. Чужаки даже из села не выедут, причем проколотыми колесами дело не ограничится. Если же простой человек найдет себе более выгодного посредника, то местные монополисты у него уже продукцию не возьмут. И если тот новый сборщик вдруг куда-то исчезнет, то человеку просто не будет куда сдавать молоко. Одним словом, это замкнутый круг – сборщики платят столько, сколько хотят, и при экономически обоснованной цене в 15 гривен за литр они платят 7. А в других селах – по 6", – рассказал нам владелец коровы, пожелавший остаться неназванным.

И ладно бы заготовители заботились о качестве. Так нет же, дела в приемном пункте обстоят еще хуже, чем в крестьянских хозяйствах. В предбаннике – грязи по колено, и все это с ногами заносится в зал, где стоят чаны с молоком. Поэтому даже если хозяйка регулярно соблюдает правила гигиены, чистит хлев, моет руки и соски коровы с мылом, на выходе получается все тот же второй сорт, а то и бессортица.

Думская.net Жители села Обжилое Одесской области

Результатом монополизации рынка стало то, что многие селяне попросту отказываются держать коров. В соседней с Обжилым Перейме еще пять лет назад было сто коров, сегодня – всего десять. Сокращение поголовья произошло безо всяких евростандартов.

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"Вот если бы они с закупщиками разобрались…" – вздыхает владелица двух коров Нина Петровна. Но нет, менять правила игры на рынке никто не планирует.

С 1 июля 2018 года, если вступление в силу ГОСТа снова не отодвинут, крестьянам и предприятиям, занимающимся молоком, придется изменить подход к его производству. Чиновники уверяют, что простейшие меры гигиены и самодисциплина помогут повысить качество молока и повысить его цену. На местах в этом сомневаются и готовятся к забою скота. Как оно будет в реальности – покажет жизнь…