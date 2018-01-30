Под Житомиром в детских садах и больницах кормили мясом с химикатами

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители выявили поставки некачественного мяса в детские сады и больницы в Житомирской области.

"Частное предприятие, в течение 2016-2017 годов став победителем в тендерных процедурах по поставкам продуктов питания (мяса) в социальные учреждения области на сумму 15,7 млн гривен, с целью присвоения бюджетных средств и придания видимости законной деятельности организовало поставки инъецированного химическими препаратами сырья в детсады", — написала в фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По информации правоохранителей, группа лиц, возглавляемая выходцем из Донецкой области, приобрела предприятие с признаками фиктивности для участия в тендерах на поставку мясной продукции, в том числе в детсады.

В ходе обысков в производственных помещениях и в местах проживания причастных к преступной деятельности лиц, в том числе сотрудника Житомирского городского совета и ветврача, правоохранители изъяли 10 тонн мясной продукции, химические препараты и оборудование для введения инъекций, финансово-хозяйственную документацию, банковские карты, черновые записи, денежные средства.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в области под процессуальным руководством прокуратуры области.

Согласно сообщению пресс-службы Службы безопасности Украины, организатор незаконного бизнеса зарегистрировал несколько коммерческих структур, которые якобы выращивали скот, и через коррупционные связи с одним из чиновников тендерного комитета стал победителем конкурса на поставку мясной продукции в социальные учреждения Житомирского района, в том числе детсады и больницы.

Сотрудники СБУ задокументировали, что подозреваемый закупал продукцию у третьих лиц.

На специальном оборудовании в мясо вводились инъекции химических соединений и консервантов, запрещенных условиями тендера, но позволявших увеличить вес мяса.

Правоохранители проверяют возможную причастность к незаконной деятельности должностных лиц госучреждений, которые должны контролировать качество продукции.

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