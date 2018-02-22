В Киеве в подпольном мясном цеху эксплуатировали нелегальных мигрантов

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Киеве обнаружили подпольный мясоперерабатывающий цех, где работали нелегальные мигранты.

"Во время отработки операции «Мигрант» сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми…провели санкционированный обыск на проспекте Степана Бандеры, где обнаружили незаконный мясоперерабатывающий цех, на котором работали десять граждан другого государства без документов, дающих право находиться на территории Украины. Работники полиции выяснили, что в помещении предприятия мужчины и женщины работали и жили. Более того, чтобы не привлекать к себе внимание, нелегалы ​​работали ночью", —сообщили в полиции Киева.

По факту незаконного пребывания на территории Украины на иностранцев составлены протоколы по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о дальнейшем места проживания иностранцев.

Относительно работодателя — местного жителя, который организовал нелегальный цех, составлен протокол по ст. 204 (Нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, будет тщательно проверена законность его предпринимательской деятельности.

kyiv.npu.gov.ua Поддельный мясной цех

Ранее бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колья", если начнут сводить исторические счеты.