Надо меньше есть. За год мясная корзина подорожала почти в два раза

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. За год индекс мясной корзины в Украине вырос на 40%.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В мясную корзину вошли все виды мяса и колбасных изделий, подлежащих государственному мониторингу, а именно свинина, говядины, сало, куриная тушка и филе, вареная колбаса 1 сорта. Все виды мяса подорожали за год от 29% до 80%, а именно: сало — на 80%, свинина — на 55%, колбаса вареная — 34%, курица в тушке — на 31%, филе курицы — 30%, говядина — на 29%. По сравнению с прошлым годом свинина прибавила в цене 39 грн за килограмм сало — 32 грн., говядина — 26 грн., колбаса вареная и филе курицы — по 21 грн., а курица в тушке — 13 грн", — сообщает Дорошенко.

По данным эксперта, на конец января килограмм говядины с костью можно было купить в среднем за 117 грн., свинины — по 110 грн., филе курицы — по 92 грн., вареную колбасу — по 83 грн., сало — по 72 грн., а тушку курицы — по 55 грн.

"Если в целом оценить стоимость мясной корзины, то на конец января 2018 она стоила 529 грн., тогда как год назад его стоимость составляла 377 грн. То есть индекс мясного корзины за год вырос на 40%, или на 152 грн", — резюмирует Дорошенко.

Свинина выросла в цене январе на 80 копеек, а филе курицы на 2 грн., пересекло рубеж в 90 грн за килограмм.

Ранее Алексей Дорошенко сообщил, что "овощная корзина" в Украине стоит дороже, чем в Польше.