наверх
21.02.201813:12
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    В центре Черновцов продавцы мяса перекрыли дорогу

    (обновлено: )19930
    В акции протеста принимают участие около 50 человек. Они возмущены запретом противоэпизоотической городской комиссии продавать мясо животных, забитых в домашних условиях.
    Протест продавцов мяса в центре Черновцов
    acc.cv.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Около 50 человек утром в среду перекрыли движение транспорта в центре Черновцов, в настоящее время оно разблокировано, протестующие перешли к зданию мэрии, сообщает местное агентство АСС.

    Как сообщили очевидцы, люди ходили по пешеходному переходу и выкрикивали "Мэра!", по центральной улице временно не курсировали троллейбусы и маршрутки.

    Протестующие — продавцы городских рынков, которых возмутил запрет противоэпизоотической комиссии продавать мясо животных, забитых в домашних условиях. 

    acc.cv.ua
    Протест продавцов мяса в центре Черновцов

    К участникам акции вышел заместитель городского головы Черновцов Александр Паскар и представители ветеринарии.

    "В определенных селах нескольких районов Черновицкой области (Новоселицком, Глыбоцком и Герцаивском), которые вошли в карантинную зону, действительно запрещено забивать свиней в домашних условиях и продавать их. Однако на все другие села и районы этот запрет не распространяется. Важно лишь одно условие: при забивании свиньи в домашних условиях, чтобы не везти ее на скотобойню, необходимо получить справку от ветеринара", — заявил Паскар.

    Акции с перекрытием дорог проходят в Украине постоянно. Один из последних протестов провели шахтеры госпредприятия "Селидовуголь": они перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку в Донецкой области, с требование выплатить задолженность по зарплате.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    В центре Киева устроили "тихую" акцию в честь погибших майдановцев
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины