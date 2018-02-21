В центре Черновцов продавцы мяса перекрыли дорогу

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Около 50 человек утром в среду перекрыли движение транспорта в центре Черновцов, в настоящее время оно разблокировано, протестующие перешли к зданию мэрии, сообщает местное агентство АСС.

Как сообщили очевидцы, люди ходили по пешеходному переходу и выкрикивали "Мэра!", по центральной улице временно не курсировали троллейбусы и маршрутки.

Протестующие — продавцы городских рынков, которых возмутил запрет противоэпизоотической комиссии продавать мясо животных, забитых в домашних условиях.

acc.cv.ua Протест продавцов мяса в центре Черновцов

К участникам акции вышел заместитель городского головы Черновцов Александр Паскар и представители ветеринарии.

"В определенных селах нескольких районов Черновицкой области (Новоселицком, Глыбоцком и Герцаивском), которые вошли в карантинную зону, действительно запрещено забивать свиней в домашних условиях и продавать их. Однако на все другие села и районы этот запрет не распространяется. Важно лишь одно условие: при забивании свиньи в домашних условиях, чтобы не везти ее на скотобойню, необходимо получить справку от ветеринара", — заявил Паскар.

Акции с перекрытием дорог проходят в Украине постоянно. Один из последних протестов провели шахтеры госпредприятия "Селидовуголь": они перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку в Донецкой области, с требование выплатить задолженность по зарплате.