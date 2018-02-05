Финансирование ВСУ: солдаты удивляются мясу в борще

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В 2017 году на обеспечение украинской армии потратили более 8,5 млрд гривен. Об этом сообщил врио директора Департамента госзакупок Минобороны Олег Лутченко. Он уточнил, что на питание армейцев потратили более 3,103 млрд гривен, на горюче-смазочные материалы — не менее 3 млрд гривен, на вещевое обеспечение — 2,5 млрд гривен, на банно-прачечные услуги — 37 млн гривен, другие тыловые расходы составили 142 млн гривен.

Насколько рационально были потрачены выделенные средства, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала советник замминистра обороны, основатель общественной организации "Волонтерская сотня "Добра Воля" Наталья Воронкова.

Дмитрий Витов, facebook Волонтер Наталья Воронкова

(текст публикуется на языке оригинала)

Ті кошти, які були виділені торік, їх було достатньо?

— Звичайно, завжди можна краще. Ми знаємо те, що, по-перше, у нас були нові зразки сухих пайків, вони вже з'явилися на фронті, вже використовуються. Звичайно, що поки що залишилися старі, їх використають, і вже ми повністю перейдемо на нові пайки.

Це досягнення 2017 року?

— Так, це досягнення 2017 року, вони якраз з'явилися в 2017 році, якщо не помиляюсь, наприкінці літа, може, всередині літа я почала їздити і якраз запитувати хлопців, чи подобаються. Були дуже гарні відгуки від хлопців, їм подобається, що все йде одразу разом, ви знаєте, що там є навіть такі маленькі речі, як жувальна гумка, невеличка шоколадка. Там все, що якраз потрібно, дуже добре прораховано харчування хлопців. Тим більше, як вони казали: о, борщ навіть з м'ясом є, навіть шматки м'яса плавають. Оце таке вразило. Крім того, щодо постачання продуктів харчування, я постійно моніторю цю ситуацію, трошки вже стабілізувалася ситуація, єдине що завжди у нас є людський фактор, це начпроди, які можуть не контролювати постачання якісної продукції. От в цьому є поки що проблема, так, це є проблема зі згущеним молоком, яке постачається не в жерстяних банках, як воно згідно ДСТУ повинно бути деколи. А так більш-менш хлопці не жалілися, а якщо жалілися на якесь неякісне харчування, то на це дуже оперативно намагалися реагувати служби. Щодо речового забезпечення, Ви теж знаєте, що більш-менш стабілізувалася ситуація, знову ж таки, я не кажу, що все ідеально, але більш-менш ми рухаємося до чогось більш-менш стабільного. Були питання з приводу паливно-мастильних матеріалів. У нас зараз було введено в експлуатацію з пізньої осені зимове пальне, і, звичайно, були питання, можливо, це були маніпуляції місцевих відповідальних, тому що було видано замість зимового літнє пальне і воно просто замерзало. Були такі скандали деколи в соцмережах, що воно розбавлялося водою. Але наскільки я знаю, це питання вже закрите на даний момент.

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Є можливість впливати на начпродів, відповідальних за паливно-мастильні матеріали?

— Наразі це моя функція, коли я їжджу, коли я роздаю свій телефон постійно хлопцям на передовій, коли я кажу, будь ласка. Але Ви знаєте, що армія — це бюрократична система, і, на жаль, зараз хлопці почали жалітися, що після дзвінка на гарячу лінію їх можуть знайти і зняти з них зарплату. На жаль, це дійсно можливо. Тому я приїжджаю завжди до хлопців, я заходжу в кожен бліндаж, якщо я поїхала на позицію, я розмовляю з хлопцями, я питаю, на що вони жаліються, якщо я можу, то якісь питання я вирішую на місці, якщо ми це можемо вирішити, якщо ні, то ми піднімаємо вище і дивимося, де ця проблема.

Виходить, що українці сплачують податки, військові збори, а хтось намагається на цьому наживатися. Це — державна зрада?

— Це — людський фактор, на жаль, і це порядність людей, які за це відповідають. Тому коли оперативно реагують хлопці, коли вони подзвонили або волонтерам знайомим, або мені, або на гарячу лінію, і сказали, що ми там виїжджали на ротацію і масло все замерзло в двигунах — от тоді є можливість реагувати. А коли ми цього не знаємо, вибачте, як тоді допомоги і зреагувати?

Коли стає відомо про такі випадки, як далі справа йде?

— Є розслідування, звичайно ведеться розслідування, і з'ясовується, хто на якій стадії відповідальний за це.

За тими відгуками, які Ви збираєте, чого зараз найбільше бракує нашим військовим?

— На жаль, не всі технічні прилади для військових дій може постачати Міноборони. Інколи вони не можуть їх закупляти…

Це що стосується зброї?

— Так, це — щодо зброї, хлопці до мене особисто зверталися, вони просили дальноміри, якесь інше приладдя, приціли, десь там тенти якісь просили, ті які не може закупити Міноборони. Щодо медицини, наприклад, те, що було би добре і те, чим я допомагала, волонтерською допомогою, це були вакуумні ноші, бо на деяких ділянках — дуже погана дорога і важкопораненого важко транспортувати, щоб йому не завдати навіть больового шоку. Тому я купувала для деяких підрозділів. Але зараз ми вирішили, що буде придумана така специфіка, за якою тепер вже Головне медичне управління, воно вже так називається, воно вже об'єднано в одне управління, зможе закупити, бо поки що у них не було стандарту, згідно якого вони могли закупити. Так само і напальчники, які можуть парамедику, який надає першу допомогу, повідомити про стан пацієнта. Буквально позавчора було прийнято рішення замміністра, це те, що ми будемо вирішувати, як це закуповувати, і будуть в цьому році виділені на це кошти, там вже не такі страшні кошти, щоб у кожного батальйону на кожній машині це було.

А щодо побутових речей, взуття, обігрівачів, цього вистачає в армії?

— Звичайних цих «согрівайок», маленьких хімічних грілок, звичайно, нема, тому що Міноборони це не закуповує, це ми теж самі допомагаємо як волонтери. На термобілизну не жалілися, навпаки, хвалили термобілизну, і хвалили, точно знаю, шкарпетки. Трошки жалілися деякі хлопці, але поки що я не бачила зразків, на рукавички, казали, що розлізаються. Але ні одного зразка мені, на жаль, не надали, тому поки що не можу судити об'єктивно, що вони погані.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире «ГС» заявил, что армия не будет процветать, пока в украинской экономике — кризис. Он считает, что выделенные в 2018 году финансы на Вооруженные силы Украины — бюджет содержания, а не развития.