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    Борис Гройсман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Гройсман о фокусниках, обещающих дешевый газ. Видео
    Гройсман о "фокусниках", обещающих дешевый газ и зарплату 5000 евро 
    20:22 25.02.2018
    1687Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Премьер-министр Владимир Гройсман назвал политиков, обещающих снизить цену на газ в Украине в несколько раз и минимальные зарплаты в 5000 евро, "фокусниками". В комментариях главу правительства раскритиковали.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович во время встречи в Киеве.
    Официально. ЕС выделит €100 млн на фонд энергоэффективности Украины
    19:35 15.09.2017
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    Как сообщил премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчович, ЕС, как и предполагалось, выделяет до 100 миллионов евро на создание системы энергоэффективности в Украине.
    Глава Национального агентства по вопросам выявления и управления активами коррупционных и других преступлений Антон Янчук.
    Зачем нужно и какие задачи стоят перед Агентством по управлению активами
    14:25 15.02.2017
    178
    Глава Нацагентства по вопросам выявления и управления активами коррупционных и других преступлений Антон Янчук заявил, что данный орган будет вспомогательным.
    Владимир Гройсман
    Гройсман назвал ответственных за отсутствие горячей воды в регионах
    11:33 05.05.2016
    700Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Премьер-министр Владимир Гройсман призвал глав местных администраций в случае появления проблем с горячим водоснабжением сообщать о них своевременно.
    Арсений Яценюк
    Порошенко и Гройсман не хотят, чтобы Яценюк чувствовал себя обиженным
    16:00 26.04.2016
    376Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что бывший руководитель правительства может проявить себя и в другой политической ипостаси.
    Петр Порошенко. Пресс-конференция 14 января 2016
    Украина: нарушитель Порошенко и нидерландский провал. Эксперты об итогах недели
    19:50 08.04.2016
    3544"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Оффшорный скандал уже ударил по имиджу Украины и по рейтингу президента, но следует ожидать новых разоблачений, ведь расследователи опубликовали пока лишь малую часть документов, считают эксперты.
    Здание Кабинета министров Украины
    Депутат: в ближайшие дни мыльная опера под названием премьериада закончится
    17:01 25.03.2016
    756Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Народный депутат от БПП Максим Курячий заявил, что в ближайшие дни мыльная опера под названием премьериада все же закончится. А новый премьер, новое правительство - это новое орудие, новый инструмент для решения задач, которые возникли сегодня в обществе.
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    Гройсман vs Яресько. Политолог о главных кандидатах на пост премьера
    10:01 22.03.2016
    725Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Это миф, что американцам и европейцам важно, чтобы Яресько стала премьер-министром. Главное не в этом, а в отсутствии стратегии развития государства, заявила в эфире 106 FM политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Винницкая полиция составила протоколы на Гройсмана
    Винницкая полиция составила протокол на отца Гройсмана
    18:25 28.02.2016
    841Патрульная полиция в Украине.
    Полицейский патруль составил протокол на Бориса Гройсмана. На месте происшествия были помощник депутата Семен Ханук и директор департамента энергетики, транспорта и связи Винницкого городского совета Алексей Пидоченко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Гройсман о фокусниках, обещающих дешевый газ. Видео
    Гройсман о "фокусниках", обещающих дешевый газ и зарплату 5000 евро 
    20:22 25.02.2018
    1687
    Премьер-министр Владимир Гройсман назвал политиков, обещающих снизить цену на газ в Украине в несколько раз и минимальные зарплаты в 5000 евро, "фокусниками". В комментариях главу правительства раскритиковали.
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