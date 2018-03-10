Премьер-министр Владимир Гройсман назвал политиков, обещающих снизить цену на газ в Украине в несколько раз и минимальные зарплаты в 5000 евро, "фокусниками". В комментариях главу правительства раскритиковали.
Как сообщил премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчович, ЕС, как и предполагалось, выделяет до 100 миллионов евро на создание системы энергоэффективности в Украине.
Народный депутат от БПП Максим Курячий заявил, что в ближайшие дни мыльная опера под названием премьериада все же закончится. А новый премьер, новое правительство - это новое орудие, новый инструмент для решения задач, которые возникли сегодня в обществе.
Это миф, что американцам и европейцам важно, чтобы Яресько стала премьер-министром. Главное не в этом, а в отсутствии стратегии развития государства, заявила в эфире 106 FM политтехнолог Екатерина Одарченко.
Полицейский патруль составил протокол на Бориса Гройсмана. На месте происшествия были помощник депутата Семен Ханук и директор департамента энергетики, транспорта и связи Винницкого городского совета Алексей Пидоченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал политиков, обещающих снизить цену на газ в Украине в несколько раз и минимальные зарплаты в 5000 евро, "фокусниками". В комментариях главу правительства раскритиковали.
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал политиков, обещающих снизить цену на газ в Украине в несколько раз и минимальные зарплаты в 5000 евро, "фокусниками". В комментариях главу правительства раскритиковали.
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал политиков, обещающих снизить цену на газ в Украине в несколько раз и минимальные зарплаты в 5000 евро, "фокусниками". В комментариях главу правительства раскритиковали.
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал политиков, обещающих снизить цену на газ в Украине в несколько раз и минимальные зарплаты в 5000 евро, "фокусниками". В комментариях главу правительства раскритиковали.