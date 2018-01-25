ТОП тем Украины: скандал из-за увольнения педагогов, рост цен, нищета

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Харькове обсуждают жизнь переселенцев в модульном городке, в Одессе — скандал в хореографической школе из-за увольнения педагогов, во Львове — бесперспективность жизни заробитчан в Польше, а в Виннице — что изменится для жителей многоэтажек после нового закона о ЖКХ.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Харьков, "Модульные городки. Как временное жилье стало постоянным"

В 2015 году в трех областях Украины, соседствующих с территорией проведения АТО, при поддержке правительства Германии открыли модульные городки для внутренне перемещенных лиц. Тогда планировали, что компактные модули приютят пострадавших украинцев временно. Но для многих из них транзитные городки стали постоянным жильем.

"Снимать квартиру для нашей семьи, где оба взрослых имеют инвалидность, а на попечении два школьника, достаточно рискованно", — объясняет переселенец. Бейло Николаевич вспоминает период, когда на протяжении 9 месяцев им не могли восстановить пособия. И он уверен — из съемной квартиры их бы выселили на улицу. Перспективу вернуться в Донецк семья не рассматривает — не хочется, укрываясь от обстрелов, возвращаться в подвал.

mediaport.ua Модульные городки для внутренне перемещенных лиц

Одесса, "В Одесской хореографической школе родители конфликтуют с директором из-за поборов и увольнения педагогов"

Скандал разразился в Одесской детской хореографической школе – вследствие увольнения двух педагогов ликвидировали два класса, после каникул дети вынуждены будут заниматься кто где, их разведут по разным классам. Стресс для детей огромный.

…Все говорит за то, что восстановиться по суду Екатерине Купчиновой должно быть легко – ее и уволили-то в момент, когда она была на больничном, после поездки гастрит разыгрался… Все документы есть. Но, может, директору школы уже и закон не писан? Конфликт может разрешить городская власть, а предотвратить дальнейшие некрасивые инциденты – она же, родимая, поменяв директора на специалиста, который, как минимум, имеет отношение к балетному искусству.

Львов, "Дома лучше. История парня, который уехал на заработки, но через месяц вернулся"

Николай – обычный герой повседневной жизни. Как и большинство из нас, он получил образование, искал дополнительную работу, чтобы иметь больше денег; гулял по львовским улочкам – жил своей особой жизнью, но в то же время чем-то похожей на нашу с вами. А потом уехал в Польшу на заработки. Со всеми попрощался, подготовился к тяжелой работе – и… вернулся оттуда через месяц.

"Ну, переставишь там с десяток тысяч "телеков" в месяц, получишь зарплату – а что дальше? А все то же – изо дня в день. Никакой перспективы роста, траты на еду. И самое главное – ты не думаешь головой и понемногу тупеешь. С таким мириться нельзя".

Винница, "Вместо квартплаты будет "плата за управление". Что изменится для жителей многоэтажек?" (укр.)

В новом законе о коммуналке нардепы вычеркнули квартплату за содержание дома. Вместо нее — плата за управление. Именно управления поручат или ОСМД, или управленческим компаниям — для чего нужно оформить договор. Теперь очередь за жителями многоэтажек: они должны определиться, кто будет обслуживать их дом. Срок — до 10 июня 2018 года. Если не успеют, то могут потерять субсидию на обслуживание дома.

"Если совладельцы не определятся с формой управления своего дома до 10 июня 2018 года, то их дом не будет обслуживаться. То есть, например, не будут выполняться текущие ремонты, обслуживание лифтов, уборка территории дома и тому подобное. Чтобы такого не произошло, департамент проведет конкурс на определение управляющих", – рассказал глава городского департамента ЖКХ Роман Фурман.

Одесса, "По статистике: как выросли цены в Одесской области"

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в области за год повысились на 18,6% (по Украине – на 17,7%), в том числе на продукты питания – на 18,8%, безалкогольные напитки – на 7,3%. Больше всего (на 36,3%) выросли в цене фрукты, из них яблоки подорожали в 1,5 раза, цитрусовые – на 21%, бананы – на 16,7%.

Тарифы на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в целом на 13,4% с прошлого года. Причина — рост тарифов на содержание домов и придомовых территорий в 1,8 раза, холодную воду — на 28,8%, электроэнергию — на 28,1%, канализацию — на 23,6% и сжиженный газ для бытовых нужд — на 21,1%.