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    Киев

    Нищета в Украине. По улицам Киева ездит эксклюзивный розовый Ferrari

    (обновлено: )64319
    Как отмечают СМИ, было выпущено всего 2 экземпляра Ferrari 360 Spider Sbarro GT8. Один автомобиль черного цвета был показан на автосалоне в Женеве в 2006 году.
    Ferrari 360 Spider Sbarro GT8
    news-facts.com

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. 

    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион
    silverstoneauctions.com
    Красное Ferrari Элтона Джона выставили на продажу
    На улицах Киева можно наблюдать Ferrari 360 Spider Sbarro GT8 2006 года выпуска розового цвета с номерным знаком "NICOLAS", пишет "Новости и факты".

    Как отмечает издание, было выпущено всего 2 экземпляра Ferrari 360 Spider Sbarro GT8. Один автомобиль черного цвета был показан на автосалоне в Женеве в 2006 году.

    Вторая машина в розовом цвете была представлена на тюнинг-шоу в немецком Эссене в декабре 2006 года. Сразу после выставки розовый автомобиль был передан заказчику из Швейцарии по имени Николас. В последние годы швейцарский бизнесмен много времени проводит в Киеве, поэтому решил привезти с собой в столицу Украины и свою любимую машину.

    Отметим, что до 100 км/час Ferrari разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 316 км/час.

    news-facts.com
    Ferrari 360 Spider Sbarro GT8

    Напомним, 13 октября в Киеве возле рынка "Троещина" неизвестные угнали авто Ferrari 599 F1 GTO черного цвета.

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