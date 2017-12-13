Нищета в Украине. По улицам Киева ездит эксклюзивный розовый Ferrari

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина.

На улицах Киева можно наблюдать Ferrari 360 Spider Sbarro GT8 2006 года выпуска розового цвета с номерным знаком "NICOLAS", пишет " Новости и факты"

Как отмечает издание, было выпущено всего 2 экземпляра Ferrari 360 Spider Sbarro GT8. Один автомобиль черного цвета был показан на автосалоне в Женеве в 2006 году.

Вторая машина в розовом цвете была представлена на тюнинг-шоу в немецком Эссене в декабре 2006 года. Сразу после выставки розовый автомобиль был передан заказчику из Швейцарии по имени Николас. В последние годы швейцарский бизнесмен много времени проводит в Киеве, поэтому решил привезти с собой в столицу Украины и свою любимую машину.

Отметим, что до 100 км/час Ferrari разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 316 км/час.

news-facts.com Ferrari 360 Spider Sbarro GT8

Напомним, 13 октября в Киеве возле рынка "Троещина" неизвестные угнали авто Ferrari 599 F1 GTO черного цвета.