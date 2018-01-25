Иду на рекорд! Биатлонистка из Сум расширяет границы нищеты

РИА Новости Украина

20-летняя Анна Кривонос – гордость не только Глухова, а и всей Украины. Она – всемирно известная биатлонистка, член взрослой Национальной сборной по биатлону. Фото девушки красуется на Доске Почета Глухова и Аллее Славы Сум. Аня занесена в книгу рекордов Украины. А еще она 5 лет подряд удостаивалась звания "Профессионал года" и "Людина року", была стипендиатом городского головы и губернатора, сообщает издание 0542.ua.

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В свои 20 лет Анна уже не только мастер спорта и многократная чемпионка Украины и Европы, а и мира, прославляющая Глухов, Сумщину, Украину. Она объездила мир, жила в элитных коттеджах, плавала по океану на шикарном корабле, летала чартерным рейсом самолета…

kp.ua Анна Кривонос. Архивное фото

Такая жизнь может показаться сказкой, но только до момента, когда девушка возвращается в родной город. Дело в том, что ей вообще – то и некуда возвращаться…

Так вышло, что восемь лет назад после развода родителей она осталась с матерью на улице и без копейки. Сначала с мамой поселились на два года в подвальное помещение. Осенью там с потолка лилась вода, поэтому спала в лыжном костюме, не переодеваясь после тренировки. Печь дымила так, что им приходилось сидеть до полуночи во дворе, пока помещение не проветрится. Мылись у знакомых, потому что дома – ни воды, ни ванны.

Мама устроилась продавцом на рынок а потом и вовсе заболела, ей сделали серьезную операцию. Все бытовые заботы подростка. Анечка мужественно выдерживала жизненные трудности, таскала воду из колодца, рубила дрова, топила печь, голодала, ухаживала за мамой.

kourier.in.ua Быт чемпионки по биатлону

И спорт не бросила – даже наоборот, усилила свои старания, чтобы "набегать и настрелять" на собственное жилье. Как, например, старшие коллеги – Сергей Седнев и Оксана Яковлева, которым городская власть подарила квартиры за высокие чемпионские звания. Надо сказать, что и мама Анечки – бывшая спортсменка, рекордсменка СССР по лыжным гонкам. Всю спортивную кухню знает не понаслышке, поэтому ее моральная поддержка была неоценимой.

Ей обещали: станет чемпионкой Европы – купят жилье за счет бюджета. Эти слова, произнесенные тогдашним мэром Юрием Бурлакой, настолько вдохновили юную спортсменку, что она, даже получив во время тренировки компрессионный перелом, превозмогая боль, вскоре вернулась на старт. И с не долеченной спиной выиграла Украину.

Потом многократно повторила это достижение, завоевала золото на европейских соревнованиях. Казалось, долгожданная квартира в руках! Победу одержала, когда шли выборы. Власть поменялась, и новое руководство выполнять обещание отказалось.

kourier.in.ua Быт чемпионки по биатлону

За эти годы Аня с мамой перекочевывали с одной съемной квартиры на другую четыре раза. Родительница добивалась справедливости, но от неё отмахивались… А еще через два года Анна привезла с мировых состязаний целых пять медалей! Однако даже эти заслуги не приблизили её к заветной цели.

Сейчас девушке 20 лет, и они с матерью по-прежнему обитают в ужасных условиях. Заселились в ветхий дом: жутко, зато бесплатно, в качестве сторожей, чтобы бомжи не растянули остатков строения. Другого варианта у семьи просто не было. Аня сейчас тянет на себе все финансовые расходы, в том числе и на лечение родительницы.

Нынешней осенью в их жизни появился лучик света: депутат областного совета Андрей Божок, к которому обратилась мама, выступил с депутатским запросом о выделении 300 тысяч гривен для приобретения жилья, и 47 депутатов его поддержали. Осталось только проголосовать на сессии, чтобы выделить эту сумму из бюджета.

Однако, по словам Михаила Плотницкого, курирующего спорт в Глухове, это почему – то никто не делает. Он пообещал, правда: приложит все усилия, чтобы в 2018 году квартира у Кривоносов была! Но Аня с мамой в это уже верят с трудом…