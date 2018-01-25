Эмигранты и "оставанцы". Что держит украинцев в стране и гонит вон

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине стало лучше жить. Во всяком случае, таковы данные ежегодного рейтинга лучших стран мира. Украина оказалась в нем на 69 месте, поднявшись на четыре позиции, передает издание U. S. News & World Report., составляющее рейтинг.

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В минувшем году Украина занимала 73 место. Всего в этом списке 80 стран. Рейтинг основан на 65 критериях: туризм, культурное влияние, предпринимательство, наследство, открытость для бизнеса, влияние в мире, качество жизни, экономический рост и забота о гражданах. Самыми низкими показателями Украины является открытость для бизнеса и качество жизни – 75 и 72 места соответственно.

При этом у России – 26-е место.

Но не все так радужно для Украины. Еще в октябре 2017 года почти каждый второй украинец (44%) говорил, что ищет работу за границей. Характерно, что среди молодежи таких искателей – 68%, среди лиц среднего возраста – 52%, а среди старших возрастов – только 20%. Подобное желание молодых украинцев работать на благо чужих стран – тревожная тенденция для Украины.

Держат работа и семья

Получается, что большинство украинцев ищут для себя ответ на вопрос – уехать из страны или оставаться. Политический эксперт Алексей Якубин проанализировал для РИА Новости Украина, какие ключевые пункты могут сыграть роль в этом выборе.

"Те, кто остается. Ключевые факторы – то, что у человека есть работа, недвижимость, какой-то ресурс. Плюс человек понимает, что в ближайшие несколько лет он может быть задействован. Есть понимание, что пусть в стране происходят различные процессы неопределенности, но какая-то жизненная траектория у него есть и он может ей следовать. Да, возможно, вопреки тем проблемам, которые есть в социальной и экономической жизни", – сказал политолог.

Плюс, конечно, семья и родственники "привязывают" многих к Украине.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Якубин

Молодежь хочет определенности

С другой стороны, есть желание уехать. Но здесь человек может столкнуться с завышенными ожиданиями от заграницы, предупреждает Якубин: что там всегда лучше, трава зеленее.

"Многие наши граждане ни разу не были заграницей, а если и были, то как туристы. А туристическая заграница и заграница для жизни, работы, реализации – это разные вещи. Но многие наши граждане об этом не знают. Не думают об этом. Думают, что там априори лучше", – подчеркнул политолог.

Особенно, продолжил он, это касается молодежи – большую роль играет вовлеченность молодых людей в информационные потоки.

"Они видят перечень событий, которые происходят в Украине, и часто эти вещи выталкивают. Видят, что здесь все нестабильно, поэтому планировать на несколько нет нереально. Лучше сразу уезжать и там думать о работе, о том, как вписаться. Плюс еще один из факторов состоит в том, что эти люди переписываются с теми, кто уехал, например, на заработки. Но даже если они там не очень хорошо вписались, сюда они не будут отправлять негативные комментарии. Потому что чисто психологически это будет говорить о том, что они сами себя девальвируют. Поэтому люди, ориентируясь на такие комментарии, что в эмиграции – все прекрасно, люди приезжают, сталкиваются с чуть другой реальностью. Но вернуться – означает расписаться в своей неспособности. Ведь кому-то удалось", – сообщил эксперт.

И по-прежнему у многих слишком радужные представления, розовые очки по поводу заграницы, объясняет Якубин.

"Многие думают, что достаточно туда приехать и быстро станешь миллионером, сможешь себя сделать. И не задумываются о том, почему в самих европейских обществах эти процессы не происходят", – заявил политолог.