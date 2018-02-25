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    С Донбасса: Порошенко подтвердил - война продолжится

    (обновлено: )149815
    Все еще не прекращаются обстрелы в прифронтовых районах Донбасса. Практически ежедневно выпускаются сотни крупнокалиберных мин и снарядов из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня десантника
    Сайт Президента Украины

    Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

    Вступивший в силу закон Украины о реинтеграции Донбасса является подтверждением приверженности высшего военно-политического руководства страны военному решению конфликта в регионе. Никаких миротворческих инициатив направленных на мирное урегулирование в законе нет, документ полностью развязывает руки президенту Петру Порошенко и позволяет начать полномасштабные боевые действия в любой момент вдоль всей линии соприкосновения. Об этом накануне завила исполняющая обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

    Жительница Ясиноватой. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реакция жителей Донбасса на закон о реинтеграции: все, прощай, Украина

    «Этот нормативный акт является ничем иным как попыткой правового оправдания использования армии против народа Донбасса в прошлом и для развязывания полномасштабных военных действий в будущем. Вступление его в силу фактически нивелирует  возможность реализации мирного плана урегулирования конфликта, поскольку он напрямую запрещает выполнение отдельных политических пунктов и легализует насилие. Таким образом, Украина находится в политическом и правовом тупике. Всем гражданским и военным официальным лицам, ответственным за применение армии против народа Донбасса, придётся отвечать перед законом. Они не снимут с себя ответственность, принимая «задним числом» закон, который, как им кажется, их спасёт в будущем», — говорится в официальном сообщении МИД самопровозглашенной ДНР. 

    Напряжение в Донецке возрастает, практически ежедневно в ДНР передают тревожные новости о подготовке ВСУ к возобновлению в Донбассе активной фазы войны. Так, по последним данным оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики продолжают вести разведку и выявление целей для нанесения огневого поражения. Отмечается активизация воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов на Мариупольском направлении, сообщается о концентрации личного состава и военной техники в окрестностях Донецка, Ясиноватой, Горловки. В ДНР в очередной раз обращаются к руководству ОБСЕ и западных стран с требованием не допустить развязывания украинской стороной нового этапа кровопролитной войны на Донбассе.

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    В частности, в пятницу, 23 февраля появилась информация о том, что в окрестностях Докучаевска к югу от Донецка под обстрел попал санитарный автомобиль ДНР. По данным местных властей машина скорой помощи находилась на позиции ополченцев для эвакуации раненого военнослужащего в медицинское учреждение. Сообщается, что представители республики в СЦКК запросили режим тишины: через представителей ОБСЕ украинская сторона дала свое согласие, но, несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня санитарный автомобиль попал под огонь. По словам представителей ДНР в момент удара в автомобиле находились санинструктор, водитель-санитар и раненый солдат — все трое были убиты на месте.

    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области. Архивное фото
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области
    Реинтеграция Донбасса и гибридность украинской политики

    Не прекращаются обстрелы в прифронтовых районах Донбасса, ежедневно выпускаются сотни крупнокалиберных мин и снарядов из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения. Так, за последние несколько дней зафиксированы прямые попадания боеприпасов в дома мирных жителей в Петровском районе Донецка и в поселке Зайцево на севере Горловки. Только по случайному стечению обстоятельств в момент обстрела жильцы не находились в своих домах и остались живы.

    Напомним, что 23 февраля в Украине вступил в силу закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Документ был опубликован в парламентском издании «Голос Украины». В частности, в этом документе Российская Федерация определена как страна-агрессор, законом вводится право Украины на самооборону, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. Закон также расширяет возможности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

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    В ЛДНР неоднократно подчеркивали, что так называемая реинтеграция Донбасса — это законодательное одобрение на использование в регионе всего комплекса силовых мер разрешения конфликта, что в свою очередь прямо противоречит Минским договоренностям, цель которых — мирное урегулирование.

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