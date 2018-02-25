С Донбасса: Порошенко подтвердил - война продолжится

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Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Вступивший в силу закон Украины о реинтеграции Донбасса является подтверждением приверженности высшего военно-политического руководства страны военному решению конфликта в регионе. Никаких миротворческих инициатив направленных на мирное урегулирование в законе нет, документ полностью развязывает руки президенту Петру Порошенко и позволяет начать полномасштабные боевые действия в любой момент вдоль всей линии соприкосновения. Об этом накануне завила исполняющая обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«Этот нормативный акт является ничем иным как попыткой правового оправдания использования армии против народа Донбасса в прошлом и для развязывания полномасштабных военных действий в будущем. Вступление его в силу фактически нивелирует возможность реализации мирного плана урегулирования конфликта, поскольку он напрямую запрещает выполнение отдельных политических пунктов и легализует насилие. Таким образом, Украина находится в политическом и правовом тупике. Всем гражданским и военным официальным лицам, ответственным за применение армии против народа Донбасса, придётся отвечать перед законом. Они не снимут с себя ответственность, принимая «задним числом» закон, который, как им кажется, их спасёт в будущем», — говорится в официальном сообщении МИД самопровозглашенной ДНР.

Напряжение в Донецке возрастает, практически ежедневно в ДНР передают тревожные новости о подготовке ВСУ к возобновлению в Донбассе активной фазы войны. Так, по последним данным оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики продолжают вести разведку и выявление целей для нанесения огневого поражения. Отмечается активизация воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов на Мариупольском направлении, сообщается о концентрации личного состава и военной техники в окрестностях Донецка, Ясиноватой, Горловки. В ДНР в очередной раз обращаются к руководству ОБСЕ и западных стран с требованием не допустить развязывания украинской стороной нового этапа кровопролитной войны на Донбассе.

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В частности, в пятницу, 23 февраля появилась информация о том, что в окрестностях Докучаевска к югу от Донецка под обстрел попал санитарный автомобиль ДНР. По данным местных властей машина скорой помощи находилась на позиции ополченцев для эвакуации раненого военнослужащего в медицинское учреждение. Сообщается, что представители республики в СЦКК запросили режим тишины: через представителей ОБСЕ украинская сторона дала свое согласие, но, несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня санитарный автомобиль попал под огонь. По словам представителей ДНР в момент удара в автомобиле находились санинструктор, водитель-санитар и раненый солдат — все трое были убиты на месте.

Не прекращаются обстрелы в прифронтовых районах Донбасса, ежедневно выпускаются сотни крупнокалиберных мин и снарядов из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения. Так, за последние несколько дней зафиксированы прямые попадания боеприпасов в дома мирных жителей в Петровском районе Донецка и в поселке Зайцево на севере Горловки. Только по случайному стечению обстоятельств в момент обстрела жильцы не находились в своих домах и остались живы.

Напомним, что 23 февраля в Украине вступил в силу закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Документ был опубликован в парламентском издании «Голос Украины». В частности, в этом документе Российская Федерация определена как страна-агрессор, законом вводится право Украины на самооборону, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. Закон также расширяет возможности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

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В ЛДНР неоднократно подчеркивали, что так называемая реинтеграция Донбасса — это законодательное одобрение на использование в регионе всего комплекса силовых мер разрешения конфликта, что в свою очередь прямо противоречит Минским договоренностям, цель которых — мирное урегулирование.