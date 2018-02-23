Опасно для суверенитета. Новая доза запретов в Украине

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Раскраска как угроза

Вслед за запретом в Украине сказок об Илье Муромце и Соловье-разбойнике власти решили запретить ввоз в страну еще девяти российских изданий, среди которых оказалась детская раскраска издательства "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй" (издатель — ООО Издательство Э, Москва).

Поводом для запрета Госкомтелерадио стали выходные данные книжки "Отпечатано в России. Республика Крым", что по логике табу на издаваемые в России книги "опасно для суверенитета".

knigamir.com Детская раскраска издательства "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй"

"В частности, в выходных данных детской книги Веселая компания указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками", — говорится в официальном сообщении.

По этой же причине запрещены еще восемь книг российского психолога Валерия Синельникова от московского издательства "Центрполиграф". Отмечается, что географическая "ошибка" содержится в книгах психолога Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: "Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь".

Перед этим Госкомтелерадио не выдало разрешение на ввоз в Украину серию детских книг под названием "Путешествие вокруг света". В ведомстве заявили, что в книге Романа Сенчина имеет место "пропаганда имперских геополитических доктрин". Однако чиновники Госкомтелерадио сумели и в запретах отличиться — под вето попало издание "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки".

Напомним, что по закону каждый украинец может ввезти для личного пользования до десяти книг из России и ДНР, ЛНР. А запрещенные книги не рекомендуют ввозить для коммерческого распространения.

Запрет на музыку, фильмы и язык

Не утихает борьба и на фронте запретов российской музыки, фильмов и русского языка. На днях депутаты Полтавского облсовета поддержали обращение к облгосадминистрации и местным советам о запрете публичного воспроизведения выпущенной в РФ аудиовизуальной продукции.

Инициатор проекта решения, заместитель председателя Полтавского облсовета, "свободовец" Анатолий Ханко объяснил свое предложение тем, что оно нацелено помочь "одержать победу над агрессором и восстановить Украину". "Полтавский областной совет, как представительный орган общих интересов территориальных общин сел, поселков, городов Полтавской области обязан совершать все возможные действия для повышения роли украинского языка как национальной ценности, расширения сферы его применения и защитить право каждого на развитие патриотической личности. Чем раньше избавимся от российского медиапродукта, тем быстрее перейдем на новый украинский, одержим победу над агрессором и восстановим Украину", — заявил он.

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А в Черновцах горсовет обязал местных предпринимателей использовать в своей работе исключительно украинский язык. Согласно принятому постановлению "О преодолении последствий советской оккупации", названия всех городских учреждений, предприятий, организаций, всех вывесок, плакатов, афиш, рекламных объявлений и других публичных сообщений должны выполняться на украинском языке. Также могут использоваться английский или любой другой язык — "помимо языков стран-агрессоров".

Украинский также должен использоваться во всех сферах общественного обслуживания граждан, при реализации товаров и оказании услуг. Но с государственным языком, по просьбе потребителя, предприятие может использовать любой другой иностранный язык. Во всех заведениях сферы общественного питания обязательно наличие меню на украинском языке. Но есть и оговорка — по требованию посетителей персонал может предлагать меню "на любом другом языке", если таковое есть. К слову, аналогичное решение раньше принял горсовет во Львове.

3,5 млн грн на мониторинг запрета

Не остались без внимания и запрещенные в Украине российские социальные сети, которые продолжают оставаться в ТОПе по популярности в Украине. Как уже писало РИА Новости Украина, весной минувшего года президент Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по антироссийским санкциям. По этому решению под запрет в Украине попали соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсы "Яндекс" и Mail.ru. Слабым местом запрета было то, что государство не предоставило провайдерам никаких объяснений, каким образом они должны блокировать интернет-ресурсы технически и кто из государственных органов будет контролировать исполнение.

Через девять месяцев после запрета соцсетей власти определились с регламентом блокирования сайтов — Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила соответствующий проект постановления Кабинета министров, разработанный Госспецсвязи. Этот документ и "всплыл" в процессе его согласования между госорганами. Согласно решению, операторы должны осуществлять блокировку сайтов с доменными именами и соответствующими им IP-адресами.

"С одной стороны, это простейшая форма блокировки. Для этого операторам не понадобится покупать дорогостоящее оборудование. С другой — она очень корявая. Ведь, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсов, которые находятся по одному и тому же адресу", — анализировали документ журналисты.

Госспецсвязи также определилось с тем, как мониторить выполнение операторами блокировки. В проекте постановления сказано, что ведомство должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты. Согласно проекту, на это будет выделено всего 3,5 млн грн. Госспецсвязи и СБУ должны установить спецсредства на сетях, которые имеют соединение с сетями других государств. Однако остается непроясненным вопрос, на какие сети будет устанавливаться такое оборудование и хватит ли выделенных средств на его закупку.

По данным материалов открытых источников интернет