Скоро окурки в ход пойдут... Уже и самогоноварение под запретом

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

С началом войны на Донбассе украинские власти открыли фронт борьбы со всем российским в стране. Дело дошло и до запрета продажи изданных в РФ книг и даже сказок, а теперь — и самогоноварения.

В понедельник, 6 февраля, украинские цензоры сообщили о новой "перемоге" на фронтах борьбы с "русской пропагандой". Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину издания "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" и еще несколько российских книг. Об этом говорится в перечне запрещенных книг, обнародованном на сайте ведомства. Такое решение тут же вызвало бурную реакцию в соцсетях.

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Книгу писателя Дениса Токарева, которая рассказывает о популярных в разные эпохи рецептах изготовления домашней самогонки, Госкомитет посчитал угрозой нацбезопасности. В результате пособие по производству алкогольных напитков запретили к ввозу в страну.

"Невинное, на первый взгляд, издание о самогоне изобилует иллюстрациями советской символики, почти каждую его страницу "украшает" георгиевская лента", – сказано на сайте ведомства.

Также уточняется, что книга содержит "пропаганду коммунистического режима и имперских геополитических доктрин".

Под запрет также попали книги "По ту сторону вдохновения" Юрия Полякова и "Патриот" Андрея Рубанова. Их Госкомтелерадио охарактеризовало как пример "пропагандистской прозы".

Впрочем, говоря строго, самогоноварение всегда было совершенно антисоветским ремеслом — начиная со времен НЭПа и заканчивая горбачевским "сухим законом".

Тем не менее, украинским цензорам хватило слова "Советский" в заголовке российской книги. Эта трагикомическая история в очередной раз напомнила обществу об институте идеологической цензуры, которая продолжает набирать обороты. Под прицелом украинских цензоров уже оказались как сказки про Илью Муромца и Соловья-разбойника, так и учебник английского языка и известный бестселлер "Сталинград" британского историка Энтони Бивора. Который, кстати, назвал этот запрет "нелепым", а позицию украинских властей — "абсолютно неразумной".

"В ответ на это можно делать только одно — протестовать как можно громче. Ни одному государству нельзя позволять вмешиваться в написание истории, но боюсь, что переписывание истории стало теперь встречаться все чаще и чаще — и не только со стороны диктатур", — высказывался он.

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В работе Бивора Госкомитету не понравились несколько абзацев, в которых речь идет о расстреле украинскими националистами детей по приказу СС. Глава департамента контроля лицензирования радио- и телевещания и дистрибуции Украины Сергей Олейник заявил, что эти данные основаны на недостоверных советских источниках. Между тем, сам Бивор подчеркивал, что опирался на "абсолютно надежные германские источники, а не советские", в том числе сведения выступавшего против нацизма немецкого офицера Гельмута Гроскурта, который ссылается на свидетельства очевидцев.

Ранее в запрещенный список также вошли две книги Бориса Акунина "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии", "Большая энциклопедия школьника" Шона Конноли, "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать". Кроме того, запрещена книга "Химия" М.Константиновского, "Воспоминания Великой княгини Марии Павловны", "Записки княгини Дашковой", "Дневник. 1917–1919" Барона Будберга, "Дневник. 1873–1882", Д. Милютина.

Напомним, с 2017 года при Госкомтелерадио учредили экспертный совет, который занимается цензурой всех российских книг и дает добро или запрещает их ввоз в страну. При этом, как писали "Вести", в худсовет входят писатели, которые сами продают свои книги в России, специалисты по национализму и фигуранты скандалов.

Еще в 2016 году в Украине был принят закон, который запрещает ввоз на территорию государства книг, содержащих антиукраинские высказывания. Однако перечень таких книг до этого времени не был опубликован.

Первые 74 наименования книг, которые запретили для ввоза в Украину, были обнародованы в письме первого заместителя голоса Госкомитета телевидения и радиовещания Богдана Червака к Госфискальной службе Украины.

Комментируя запрет книги "Советский самогон по ГОСту", политолог Владимир Корнилов с иронией отмечает: для украинских чиновников главное в данном случае лишь то, что эта книга из России.

"Сейчас каждая книга, поставляемая из России в Украину, должна пройти цензуру – официальную, законодательно закрепленную цензуру. Каждая книга, пусть это даже будет 2500-е переиздание Гоголя на русском языке, Пушкина, Булгакова, должна пройти цензурный комитет. Придраться они могут к чему угодно. Я подозреваю, что они и не читают этих книг, а просто смотрят автора и обложку. Возможно, на обложке этой книжки стоит бутылка какой-нибудь водки "Столичная" с советской символикой. Все, что хочешь, может попасть под этот запрет. А может, просто вожжа под мантию попала какому-нибудь чиновнику в этом комитете", – цитируют политолога РИА Новости.

По материалам из открытых источников интернет