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    Общество

    В Черновцах обязали бизнес использовать в работе только украинский

    (обновлено: )11405
    Согласно принятому постановлению, в Черновцах во всех сферах обслуживания граждан должен использоваться государственный язык.
    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Черновицкий городской совет обязал предпринимателей этого города использовать в своей работе исключительно украинский язык.

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    Ранее Львовский городской совет принял аналогичное постановление.

    "Установить, что на территории города Черновцы названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления и любы формы рекламной продукции осуществляются на государственном украинском языке", — заявил депутат горсовета фракции "Свобода" Андрей Илюк в ходе заседания, видеозапись которого размещена на странице горсовета в Youtube.

    Принятое на заседании постановление также предусматривает, что в Черновцах во всех сферах обслуживания граждан должен использоваться государственный язык. Кроме того, на территории города все меню, билеты, чеки и ценники должны быть на украинском языке.

    Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

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