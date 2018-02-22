В Черновцах обязали бизнес использовать в работе только украинский

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Черновицкий городской совет обязал предпринимателей этого города использовать в своей работе исключительно украинский язык.

Ранее Львовский городской совет принял аналогичное постановление.

"Установить, что на территории города Черновцы названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления и любы формы рекламной продукции осуществляются на государственном украинском языке", — заявил депутат горсовета фракции "Свобода" Андрей Илюк в ходе заседания, видеозапись которого размещена на странице горсовета в Youtube.

Принятое на заседании постановление также предусматривает, что в Черновцах во всех сферах обслуживания граждан должен использоваться государственный язык. Кроме того, на территории города все меню, билеты, чеки и ценники должны быть на украинском языке.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.