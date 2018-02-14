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    Культура

    Украина запретила ввоз из России серии детских книг

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (569)

    (обновлено: )24104
    Всего Госкомтелерадио Украины выдало разрешения на ввоз из РФ и неподконтрольной Киеву территории Донбасса более 10 тысяч экземпляров печатной продукции.
    Книга из серии Путешествие вокруг света
    "Книжная нора"

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в среду сообщил, что запретил ввоз из России еще ряда книг, в частности, детской серии "Путешествие вокруг света".

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    "Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книг: Роман Сенчин. "Постоянное напряжение" и серии "Путешествие вокруг света", — говорится сообщении. В ведомстве заявляют, что в книге Сенчина имеет место "пропаганда имперских геополитических доктрин".

    "Серия детских книг "Путешествие вокруг света" не вызывала вопросов относительно содержания, однако в исходных данных изданий указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", — сообщили в Госкомтелерадио.

    В комитете добавили, что всего Госкомтелерадио выдало разрешения на ввоз из РФ и неподконтрольной Киеву территории Донбасса более 10 тысяч экземпляров печатной продукции. В то же время предоставлено 259 отказов в выдаче разрешений, из них 30 — на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио.

    Ранее сообщалось, что в "черный список" Госкомтелерадио вошли 135 российских книг и еще 2 книги, изданные в ЛДНР.

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